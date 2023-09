Das Wochenende am 2. und 3. September bietet in Magdeburg auch Programm für Familien. Die Volksstimme hat sieben Ideen zusammengetragen. Weitere Freizeittipps für Freitag, den 1.9.2023, gibt es auf einer anderen Seite. Das gleiche gilt für die Freizeittipps für den Sonnabend. Und auch für die Partys in den Magdeburger Clubs gibt es eine Seite.

Raketen Erna spielt neue Musik im Moritzhof

Keine zwölf Monate ist es her, dass Raketen Erna ihr Album „Der Erna ihr dritter Streich“ herausbrachte - und schon legen die drei Berliner das nächste Album vor. „Crash! Boom! Bang!“ liefert 13 Lieder. Selten waren sie so nah an den Beatles wie bei „Die Schornsteinfegerin trägt schwarz“ und nie waren sie so Punk-Rock wie bei „Ich mach gar nichts mehr“.

Live zu erleben ist die Musik bei einem Konzert am Sonntag im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz. Beginn ist um 16 Uhr.

Familienfest für Schulanfänger in der Stadtteilbibliothek Florapark

Zu einem Abc-Fest für Schulanfänger mit ihren Familien lädt die Stadtteilbibliothek im Flora-Park an Sonnabend von 10 bis 12 Uhr in das Einkaufszentrum im Olvenstedter Graseweg 37. Es warten Bastelstände, Vorlesestunden mit der Buchstabenhexe, Großspiele, eine Ruhezone für Eltern und Großeltern, eine Trickfilmwerkstatt, eine Buttonmaschine, ein Popcornstand und eine Tombola auf die Besucher.

Bibliotheksanmeldungen und die Ausleihe von Medien sind bis 16 Uhr möglich. Die Stadtteilbibliothek ist ein Teil der Stadtbibliothek Magdeburg.

Familienprogramm mit Musik im Magdeburger Gesellschaftshaus

„Ein Rundgang mit Lady Christin durch die Bildergalerie eines Schlosses, verbunden mit einer Zeitreise in die Musik - Wir laden alle Familien zu einem Galerierundgang in das königliche Schloss in London ein“, heißt es zu einer Ankündigung zu einem Familienkonzert am Sonnabend um 15 Uhr im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129 im Stadtteil Buckau.

In der Ankündigung heißt es weiter: „Gemeinsam mit Lady Christin werdet ihr Königen, Königinnen und Musikern des Hofes begegnen. Da gibt es das Meer, einen lustigen Müller oder einen besonderen Kinderfreund. Es begegnen euch Schafe, Vögel und Musikinstrumente. Ihr lauscht lauter und leiser Musik. Es gibt Wassermusik und Kirchenmusik.“

Sonntagstheater in der Emma

Am Sonntag, 3. September lädt das Kinder-& Familienzentrum Emma am Schellheimerplatz nach der Sommerpause alle interessierten Kinder von 3 bis 6 Jahren und ihre Eltern und Familien zum traditionellen Sonntagstheater ein.

Der Start wird das Stück „Gib mir fünf“ von der „Theaterwerkstatt Stine“gegeben. Bis zum Monat Mai gibt es jeden Monat ein Theaterstück. Einlass ist um 10:00 Uhr und Beginn ist um 10:30 Uhr.

Besuch im Magdeburger Zoo mit Fütterungen und zwei Spielplätzen

Kinder bis zu 15 Jahren haben im Magdeburger Zoo freien Eintritt. Auf dem Gelände an der Zooallee im Norden der Landeshauptstadt können die Besucher Tieren aus aller Welt näher kommen. Im Zoo Magdeburg leben derzeit 200 Tierarten, davon sind viele von der Ausrottung bedroht. Bei den täglichen Tierfütterungen gibt es tierisch nahe Begegnungen mit den Lemuren Madagaskars, den Brillenpinguinen, Schimpansen & Co. Die Zootierpfleger beantworten dabei viele interessante Fragen aus der Zootierwelt. Die Zeiten sind im Eingangsbereich der Zookasse und vor den jeweiligen Tieranlagen ausgewiesen.

Lesen Sie auch: Das ist der aktuelle Wetterbericht für Magdeburg

Die Kinder können sich auf zwei Zoospielplätzenausgiebig austoben. Der Zoo ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Beim Kauf des Erwachsenen-Tickets können Sie freiwillig mit dem Artenschutz-Euroaktiv einen Beitrag für den „Artenschutz weltweit vor Ort“ leisten.

Besuch im Freibad

Eine Möglichkeit für das Wochenende wäre auch noch einmal ein Besuch im Freibad. Außer im Carl-Miller-Bad endet nämlich in den kommunalen Frei- und Strandbädern dieses Wochenende die Saison. Klar, die Strandbäder stehen danach – ohne Aufsicht – offen. Doch das Freibad Süd und das Erich-Rademacher-Bad sind dann zu.

Geöffnet haben das Nemo-Spaßbad und inzwischen auch wieder die Schwimmhallen der Stadt.

Kinder-Audio-Guide im Skulpturenpark

Neben der Sammlung des Kunstmuseums Kloster Unser Lieben Frauen Magdeburg kann ab jetzt auch der Skulpturenpark mit einer Audioguide-Führung entdeckt werden – und das auf dem eigenen Smartphone. Die Führungen werden in einer neuen App angeboten. So ist ein Wissensvermittelnder Kunstspaziergang im umliegenden Gelände des Museums möglich.

Insgesamt gibt es zu fast 60 Kunstwerken und architektonischen Besonderheiten Erläuterungen, Hintergrundinformationen sowie weiterführende Vertiefungen, die auf eigene Faust mittels Nummerneingabe entdeckt oder in drei thematischen Rundgängen erschlossen werden können.

Die Führungen stehen in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung. Für Kinder wurde die Kinderführung ebenfalls um den Skulpturenpark ergänzt. Kinder ab 6 Jahren erhalten damit einem spielerischen und unterhaltsamen Zugang zu den Kunstwerken im Park.

Die App ist kostenfrei und für iOS (im App Store) und Android (bei Google Play) verfügbar und kann unter dem Namen „Kunstmuseum Magdeburg“ heruntergeladen werden.