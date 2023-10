Dass es in Magdeburg jeden Tag etwas zu erleben gibt, beweist der Blick in den Veranstaltungskalender für Sonnabend, den 7. Oktober 2023. Die Volksstimme hat Tipps zusammengestellt.

Was ist los in Magdeburg?

Magdeburg - Schauspiel und Konzerte, Operette, Flohmarkt, Kunst, Ausflüge mit der Weißen Flotte, ein Kürbisfest und ein Weinfest, Operette, Jahrmarkt und Line-Dance - der Magdeburger Veranstaltungskalender bietet auch am Sonnabend, 7. Oktober 2023, ein vielfältiges Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Ideen zum Ausgehen gesammelt.

Eine eigene Seite gibt es für die Partys des Wochenendes vom 7. und 8. Oktober 2023. Und zu den Freizeittipps für Freitag, den 6. Oktober 2023, geht es hier.

„Jagdszenen“ auf der Bühne des Magdeburger Schauspielhauses

Eine Vorstellung von „Jagdszenen“ ist für Sonnabend am Magdeburger Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 geplant. Beginn ist um 18 Uhr.

„Jagdszenen“ ist ein Theaterstück von Martin Sperr, das ab 16 Jahren empfohlen wird. Es erzählt die Geschichte von Abram, der wegen Homosexualität ins Dorf Reinöd kommt. Die Dorfbewohner wollen ihn vertreiben, sogar seine Mutter. Nur Tonka will, dass er bleibt. Als Gerüchte auftauchen, dass Abram einen Jungen verführt hat, führt dies zu Gewalt. Das Stück zeigt, wie eine Gemeinschaft moralische Überlegenheit beansprucht und gegen Abweichungen vorgeht. Es reflektiert, wie die gesellschaftlichen Bedingungen, die Nazideutschland ermöglichten, auch nach dem Krieg weiterbestanden und neue Katastrophen verursachten.

Weitere Vorstellungen stehen zunächst für den 22. Oktober um 18 Uhr und für den 18. November um 19.30 Uhr auf dem Spielplan des Theaters Magdeburg.

Mike Kilian macht am Sonnabend in der Feuerwache Station

Mike Kilian ist ein deutscher Sänger, Komponist, Produzent und Texter. In den 1980er und 90er Jahren und wieder seit dem Jahr 2005 ist er Mitglied dr legendären Band Rockhaus. Doch auch auf Solopfaden ist der Musiker aktiv. Derzeit ist Mike Kilian mit seinem sechsten im Jahr 2020 unter dem Titel „Alles Gut“ erschienen Soloalbum auf Tour. Diesen Sonnabend macht er auf dieser Station in der Sudenburger Feuerwache.

Mike Kilian spielt in der Sudenburger Feuerwache. Foto: Veranstalter

Diesmal hat er sich zweifache Verstärkung an seine Seite geholt: Multi-Gitarrist Jens Loose und Ausnahme-Bassist Jerallt Jeralldowitsch. Reduziert auf Akustik-Gitarren und einen warmen Basston präsentiert Mike Songs seines neuen Albums sowie eine Mischung aus Vorgängeralben – und natürlich darf auch der eine oder andere Rockhaus-Klassiker nicht fehlen, so die Veranstalter. Die Songs würden vorgetragen mit Mikes unterhaltsamer und humorvoller Art.

Das Konzert beginnt am 7. Oktober, 19.30 Uhr, in der Feuerwache in der Halberstädter Straße 140.

Flohmarkt auf dem Olvenstedter Platz

Am Samstag, den 7. Oktober, findet von 9 bis 13 Uhr der 28. Stadtfelder Floh- und Trödelmarkt „Klim-Bim“ des Bürger für Stadtfeld statt. Der Bürgerverein lädt wieder zum Trödeln, Bummeln und Plauschen auf den Olvenstedter Platz ein.

Geboten wird wie immer Live-Musik. „Die Stubenrocker“ werden diesmal Klassiker aus den letzten Jahrzehnten live auf der Klim-Bim-Bühne erklingen lassen.

Nachsaison der Weißen Flotte Magdeburg

Zum Monatswechsel hat für die Weiße Flotte Magdeburg die Nachsaison begonnen. Bis Ende Oktober finden Fahrten statt. Wie in den Wochen zuvor legen die Schiffe aber weiterhin nicht am Schiffsanleger am Petriförder, sondern zumindest noch diesen Freitag und für dieses Wochenende am Oberen Hafen im Schiffshebewerk ab. Ab Montag wird wieder ab Petriförder gefahren.

Bis dahin fahren Schiffe zunächst also ab Schiffshebewerk Magdeburg-Rothensee. Diesen Freitag beginnt um 12 Uhr eine einstündige Trogbrückenfahrt. Diese führt über die Trogbrücke des Wasserstraßenkreuzes in Richtung Doppelsparschleuse Hohenwarthe und zurück zum Anleger am Schiffshebewerk. Für 14 Uhr steht eine zweistündige Trogbrückenfahrt mit Schleusung auf dem Fahrplan.

Auch interessant: Hier geht es zur ständig aktualisierten Wettervorhersage für Magdeburg

Für Sonnabend und Sonntag sind Trogbrückenfahrten für 12 Uhr, mit Schleusung für 15 Uhr geplant. Jeweils um 11 und um 14 Uhr legt die Weiße Flotte zu dreistündigen Wasserstraßenkreuzrundfahrt „Kleine Acht“ ab. Nach dem Start am Anleger des Oberen Vorhafens und Hebung im Schiffshebewerk geht es dabei über den Rothenseer Verbindungskanal durch die Magdeburger Hafenschleuse auf die Elbe. Talwärts durch die Schleuse Niegripp zum Elbe-Havel-Kanal zur Doppelsparschleuse Hohenwarthe. Dort auf dem Mittellandkanal zurück über die Trogbrücke zum Anleger am Schiffshebewerk. Am Sonnabend ist zudem für 19 Uhr eine „Fahrt in den Abend mit Gaumenfreuden“ geplant.

Der Kartenverkauf erfolgt an Bord der Schiffe. Es gelten Mindestteilnehmerzahlen zur Durchführung der Schifffahrten. Bei Fahrten bis eine Stunde Dauer müssen sich mindestens zehn den vollen Fahrpreis zahlende Personen finden, bei längeren Touren mindestens 20.

Das Büro der Weißen Flotte am Petriförde hat Montag bis Donnerstag von 9 bis 15 Uhr, freitags bis 14 Uhr geöffnet. Zu erreichen ist es unter Telefon 0391/532 88 91 und per E-Mail unter info@weisseflotte-magdeburg.de sowie unter www.weisseflotte-magdeburg.de im Web.

Weinfest in der Schweizer Milchkuranstalt am Magdeburger Fürstenwall

Bis zum 8. Oktober, jeweils von 15 bis 22 Uhr, verwandelt sich der Fürstenwall bei der Schweizer Milchkuranstalt zu einem Ort für Weinliebhaber und Genießer. Zahlreiche Weinaussteller werden ihre besten Tropfen vorstellen.

Lokale Gastronomen schwingen ihre Kochlöffel. Musikalisch begleitet wird der Freitag und Sonnabend von Livebands und DJs.

Magdeburg-Diesdorf feiert am Sonnabend das Kürbisfest

Das zweite Diesdorfer Kürbisfest findet statt. Am Sonnabend, 7. Oktober, gibt es neben Kürbisverkauf und Kürbisleckereien auch Aktionen für Kinder und zum Beispiel eine Kürbis-Rallye. Außerdem gibt es Gegrilltes, Kaffee und Kuchen.

Besucher können von 11 bis 18 Uhr auf dem Torplatz mitfeiern. Veranstaltet wird das Fest von dem Bürger- und Heimatverein Diesdorf, der Freiwilligen Feuerwehr Diesdorf und den Schrotekids.

„Die Blume von Hawaii“ erblüht im Magdeburger Opernhaus

„Die Blume von Hawaii“ – eine Operette in drei Akten von Paul Abraham und dem Libretto von Alfred Grünwald, Fritz Löhner-Beda und Emmerich Földes für Zuschauer ab zehn Jahren steht derzeit auf dem Spielplan des Opernhauses im Universitätsplatz 9.

Lesen Sie auch: „Blume von Hawaii“ erblüht in Magdeburg zum Theaterfest

Die klischeehafte Südseeromantik, den reklamehaften Operettenexotismus und die stereotypen Figuren des Genres weiß Abraham gekonnt und mit viel Witz zu brechen. Dennoch bleiben Herausforderungen. Ihnen widmet sich die Inszenierung von Julien Chavaz in einer Art Generationendialog, ohne jedoch der mitreißenden Musik mit Anklängen aus dem Jazz und teils schmissigen, teils sentimentalen Melodien sowie der haltlosen Heiterkeit mit vielen komisch-absurden Momenten die Show zu stehlen.

"Die Blume von Hawaii" mit Meike Hartmann, Alexander Sprague und dem Opernchor des Theaters Magdeburg. Foto: Andreas Lander

Neben der Vorstellung am Sonnabend um 19.30 Uhr sind weitere zur gleichen Zeit am 13. und 28. Oktober, am 2. und 31. Dezember und am 10. Februar, am 5. November um 16 Uhr, am 7. Januar um 18 Uhr sowie zusätzlich am 31. Dezember um 14.30 Uhr geplant, ist dem aktuellen Theaterspielplan zu entnehmen.

Barockmusik in der Christusgemeinde am Ahornweg im Magdeburger Hopfengarten

Barockmusik: Das evangelische Kirchspiel Magdeburg-Süd lädt an diesem Sonnabend, 7. Oktober, zu einem Konzert in die Christusgemeinde im Ahornweg 2a. Um 17 Uhr soll Musik der Renaissance und der Barockzeit aus England erklingen. Shirley Radig (Gesang), Petra Barthel (Blockflöten), Heidemarie Beckert und Antje Neumann (Gamben) sowie Elke Scheibner-Gnilke (Theorbe) werden gemeinsam musizieren.

Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um Spenden gebeten.

Pianist Kai Schumacher gibt im Magdeburger Moritzhof ein Konzert

Pianist Kai Schumacher kommt diesen Sonnabend für ein Konzert in den Moritzhof. Beginn ist um 20 Uhr. Der 43-Jährige wurde einem breiterem Publikum im Jahr 2013 mit seinem zweiten Album „Transcriptions“ bekannt. Auf diesem arrangierte er Songs aus den Genres Grunge, Heavy Metal und Indie-Rock. Ein besonderer Schwerpunkt in seinem Repertoire liegt auf amerikanischer Klaviermusik des 20. und 21. Jahrhunderts.

Auf dem Album „Rausch“ (2019) veröffentlichte er erstmals durchgängig eigene Kompositionen. Dabei verzichtete er auf jeglichen Einsatz von Elektronik. Stattdessen hat er sein Instrument analog präpariert und spielt mit „schrägen“ Tönen ein Spiel mit der akustischen Wahrnehmung. Mit dem Ende September veröffentlichten Album „Tranceformer“ setzt er dieses Spiel fort. Seine Konzerte seien Akte purer musikalischer und stilistischer Alchemie, berauschende Mischungen aus Dadaismus und Dancefloor, Avantgarde und Popkultur – und manchmal alles gleichzeitig, heißt es in der Ankündigung.

Eric Fish and Friends spielen am 7. Oktober im Turmpark Alt-Salbke

Eric Fish ist ein deutscher Sänger, Musiker und Kunstmaler. Er ist seit dem Jahr 1992 Frontmann der Band Subway to Sally. Doch er ist auch mit anderen Formationen musikalisch zu Gange.

Eric Fish & Friends spielen am Abend in Magdeburg. Foto: Veranstalter

Mit Freunden, darunter Gerit Hecht am Klavier, Rainer Michalek mit Gesang und Gitarren und Friedemann Mäthger am Schlagzeug, hat Eric Fish ein neues Album produziert. Zu Gast ist er mit diesen am Sonnabend zu einem Konzert im Turmpark Salbke. Geboten werde eine schonungslose Auseinandersetzung mit der aktuellen gesellschaftlichen Lage, so eine Ankündigung. In traditioneller Liedermacher-Manier beleuchten die Musiker den Einfluss der Gesellschaft, Politik und persönlichen Umgebung auf den Menschen. Das Album enthält rockigere Elemente, bleibt aber Eric Fishs akustischem Gitarrenstil treu. Die Tour-Konzerte werden von der Band Kimkoi unterstützt.

Eric Fish and Friends spielen am 7. Oktober ab 19.30 Uhr im Turmpark Alt-Salbke 110.

Kunstkurve in Magdeburg Stadtfeld

Die dritte Auflage der Kunstkurve findet vom 6. bis 8. Oktober an ausgewählten Orten in Stadtfeld statt. Das Ausstellungsformat präsentiert ausschließlich weibliche Kunst und wird von Frauen in ehrenamtlicher Arbeit organisiert.

Insgesamt 24 Künstlerinnen sind mit ihren Werken an acht Standorten im Bereich der Steinigstraße, Große Diesdorfer Straße und Arndtstraße zu sehen, darunter auch drei neue Plätze. Ausstellungsorte sind das Rayon Haus (Steinigstraße 1a), die Galerie Stadtfelder Schlossküche (Steinigstraße 12a), die Instrumentenwerkstatt Schölkopf Brass (Steinigstraße 13), der Stadtteilladen Mitmischen (Maxim-Gorki-Straße 40), das Kulturkollektiv (Arndtstraße 55), Janasch’s (Arndtstraße 40) sowie das Geschäft „Fröhliche Rabauken“ (Arndtstraße 17). Unter der Adresse Arndtstraße 56, in direkter Nachbarschaft zum Kulturkollektiv, entsteht in Stadtfeld derzeit ein neuer Ort der Begegnung.

Die Ausstellung kann am Freitag ab 16 Uhr sowie am Sonnabend, 7. Oktober, von 16 bis 21 Uhr sowie am Sonntag, 8. Oktober, von 10 bis 16 Uhr besucht werden. Das gesamte Programm der Ausstellung gibt es im Internet unter www.facebook.com/ Kunstkurve.

Line Dance zum Mitmachen im Magdeburger Hundertwasserhaus

Diesen Sonnabend und am 3. Februar jeweils um 19 Uhr beginnen im Theater in der Grünen Zitadelle Line-Dance-Abende. „Für alle Country- & Line-Dance-Fans ist dieser Tanzabend ein Pflichttermin“, heißt es in einer Ankündigung.

Das Programm umfasst um 20 Uhr auch einen Einsteigerkurs und um 22.30 Uhr einen Workshop für Fortgeschrittene.

Großer Rummel auf der Magdeburger Herbstmesse

Deutschlands nachweisbar ältestes Volksfest findet alle Jahre wieder in Magdeburg statt: Es ist seit der Ersterwähnung 1010 die nunmehr 1012. Herbstmesse, die im Verlauf der Jahrhunderte häufig ihren Namen wechselte. Geöffnet ist mittwochs, donnerstags, freitags ab 15 Uhr, sonnabends und sonntags ab 14 Uhr.

Lesen Sie auch: Magdeburger Herbstmesse mit neuer Attraktion

Egal, ob man sie „Mauritiusfest“, „Fest der Herren“, „Herrenmesse“, „Magdeburger Messe“ oder „Herbstmesse“ nannte – es war immer ein Ort des Frohsinns, der Belustigung, des Vergnügens, des Handels und des guten Geschmacks. In diesem Jahr findet die Herbstmesse bis 15. Oktober statt. Das Riesenrad ist vier Wochen nicht nur das weithin sichtbare Wahrzeichen der Messe, sondern garantiert auch einen tollen Rundblick. Der Magdeburger Schaustellerverein VSG selbst bietet wieder viele Attraktionen auf der Herbstmesse - dem größten Volksfest der Elbestadt. So dürfen sich Rummelfans freuen auf die Großfahrgeschäfte „Radio Station“, „Musikladen“, „Magic“, „Street Fighter“, „Time Machine“ und „Aqua Velis“.