Pass Over Blues gastieren diesen Sonnabend in Magdeburg.

Magdeburg - Musik und Theater, eine Geflügelschau und Travestie - auch Samstag, der 4. November 2023, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat. Ausverkauft sind ein Konzert mit Renft im Hundertwasserhaus, „Auch Liebe ist Kunst!“ im Theater an der Angel, „An Mut sparet nicht noch Mühe“ in der Magdeburger Zwickmühle und die Performance „Sex und Kartoffeln“ im Schauspielhaus.

Für die Partys in den Magdeburger Clubs hat die Volksstimme eine eigene Seite zusammengestellt. Und zu den Tipps für Freitag, den 3. November 2023, geht es hier.

Pass Over Blues Quartett in der Sudenburger Feuerwache in Magdeburg

Roland Beeg, Harro Hübner, Lutz Mohri und Michiel Demeyere spielen seit 2008 beständig in dieser Quartettbesetzung. Als Pass Over Blues Quartett geben sie diesen Sonnabend ein Konzert in der Sudenburger Feuerwache.

Der Blues, heißt es seitens der Band, sei ehrlich und kompromisslos. Er vermittele echte Emotionen und Wahrheit, ohne sich um Bequemlichkeit zu kümmern. Er biete eine Gelegenheit, authentische Gefühle und Aufrichtigkeit zu erleben, fernab von Sentimentalität und kitschiger Romantik. Es sei eine sehr persönliche und konkrete Musik.

„Harro Hübner ist die Stimme der Band. Und diese erinnert in manchen Songs an die von Joe Cocker. Grandios auch seine Soli mit der Bluesharp. Die Melodien mal sanft und berührend, dann wieder dynamisch und exzessiv“, hieß es über das Pass Over Blues Quartett in einer Rezension der Volksstimme zu einem Konzert in Salzwedel.

Das Pass Over Blues Quartett ist auf einem Konzert diesen Sonnabend in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 zu erleben. Beginn ist um 20 Uhr.

Klassik: Lieder von Robert Schumann im Magdeburger Gesellschaftshaus

Diesen Sonnabend wird im Gesellschaftshaus die Reihe „Klaviermusik“ mit Vokalwerken von Robert Schumann fortgesetzt. Bariton Tobias Berndt wird von Daniel Heide am Klavier begleitet. Die Veranstaltung bietet ein „klassisches“ Programm mit Musik von Robert Schumann, darunter die Kernerlieder aus dem Jahr 1840, basierend auf sechs Gedichten von Justinus Kerner, und die Dichterliebe von 1840, ein Zyklus nach Gedichten aus Heinrich Heines „Lyrischem Intermezzo“.

Der gebürtige Berliner Tobias Berndt begann seine musikalische Ausbildung im Dresdner Kreuzchor, studierte in Leipzig und setzte seine Ausbildung bei Rudolf Piernay in Mannheim fort. Zu seinen Lehrern gehören renommierte Persönlichkeiten wie Dietrich Fischer-Dieskau, Thomas Quasthoff, Wolfram Rieger, Norman Shetler und Irwin Gage. Tobias Berndt hat sich als Konzertsänger einen Namen gemacht und weltweit in angesehenen Konzertsälen sowie bei bedeutenden Festivals aufgetreten.

Bariton Tobias Brandt tritt im Magdeburger Gesellschaftshaus auf. Foto: Peter Kossok

Daniel Heide, einer der gefragtesten Liedbegleiter seiner Generation, ist regelmäßig bei renommierten Festivals und in großen europäischen Konzertsälen zu Gast. Seine musikalische Expertise in der Kammermusik und als Liedbegleiter hat ihn in die Philharmonien von Berlin, Köln und Paris, die Konzerthäuser von Berlin, Wien und Dortmund, die Oper Frankfurt und die Wigmore Hall in London geführt.

Der Liederabend mit Werken von Robert Schumann mit dem Bariton Tobias Berndt aus Weimar und dem Pianisten Daniel Heide aus Berlin beginnt diesen Sonnabend, 4. November, um 19.30 Uhr, im Gartensaal des Gesellschaftshauses in der Schönebecker Straße 129.

„Odyssee: Buch von Homer“ läuft im Magdeburger Schauspielhaus

Odyssee: Buch von Homer wird am Sonnabend um 19.30 Uhr im Schauspielhaus gegeben. Erzählt wird nicht die Geschichte des antiken Helden, sondern was während seiner Abwesenheit am Hof hätte passiert sein können.

Lesen Sie auch: Odyssee mal anders im Magdeburger Schauspielhaus

Eine weitere Vorstellung ist für den 26. Dezember um 19.30 Uhr vorgesehen.

Schneewittchen als Ballett im Magdeburger Opernhaus

Schneewittchen als Inszenierung der Ballett-Compagnie von Jörg Mannes steht am Sonnabend um 19.30 Uhr auf dem Spielplan des Opernhauses. In dem Ballett offenbaren sich unter anderem die Zwerge mit unerwarteten Aktivitäten.

Lesen Sie auch: Was das Ballett in Magdeburg aus Schneewittchen macht

Weitere Vorstellungen sind unter anderem für den 8., 23. und 30. Dezember und den 6. Januar um 19.30 Uhr, den 23. Dezember auch um 14.30 Uhr sowie für den 28. Januar um 16 Uhr vorgesehen.

Katzengold mit Musik im Magdeburger Schauspielhaus

Katzengold 19 beginnt am Sonnabend um 21 Uhr im Schauspielhaus an der Otto-von-Guericke-Straße 64. Die Veranstaltung speist sich aus den Lieblingssongs des Publikums. In „Your Song 2“ erfüllt die Schauspielhausband „Drama Baby“ Songwünsche.

Mit dabei sind Bettina Schneider, Isabel Will (Gesang), Michael Ruchter (Gitarre und Gesang), Philipp Schillhahn (Bass), Ralph Nygrin (E-Gitarre), Tillmann Staemmler (Klavier) und Max Dost (Drums).

„Weimaraner Satiren – Ein Abend mit Tucholsky und Reutter“ mit Max Heckel im „... nach Hengstmanns“

„Weimaraner Satiren - Ein Abend mit Tucholsky und Reutter“ heißt ein Programm am Sonnabend. Der aus der Altmark stammende Max Heckel kommt für diesen Abend ins Kabarett „...nach Hengstmanns“.

Kurt Tucholsky spielte verschiedene Rollen mit seinen vier Pseudonymen - mal der Erste, dann der Zynische oder der Naive. Sein Werk behandelt die relevanten Themen seiner Zeit, bleibt jedoch zeitlos, da der Mensch in seiner Vielschichtigkeit sowohl ein Idiot als auch ein Zauberer ist. Otto Reutter, hingegen, wird als eine wahre Frohnatur und als ein Unterhalter angesehen, obwohl seine Verse gelegentlich tucholskyeske Weisheiten enthalten, die fast unbeabsichtigt übersehen werden könnten. Max Heckel interpretiert beide Dichter auf seine Weise, indem er fremde Verse in eigene Melodien umwandelt. Die Ursprungsmelodien von Reutter sind unwichtig, da jede Interpretation eine Gelegenheit darstellt.

Max Heckel kommt mit seinem Tucholky-Reutter-Programm am Sonnabend nach Magdeburg. Pressefoto

In dieser Kombination treffen ein großer Dichter, ein Unterhalter und ein altmärkischer Sauerkrautmusiker aufeinander. Streng genommen ist es nur der Unbekannte, der die Klinke weitergibt. Aber wenn Unbedeutende über Bedeutende spotten, sie wertschätzen und neu beleben, ergibt sich stets eine Chance. Heckel präsentiert laute und leise Töne, Kluges und Oberflächliches - und das vor dem Hintergrund einer Zeit, in der die politischen und gesellschaftlichen Realitäten die Kultur fast zur Satire zwingen. Denn im Heute gibt es noch viel von Weimar.

„Weimaraner Satiren – Ein Abend mit Tucholsky und Reutter“ mit Max Heckel beginnt am Sonnabend, 4. November, um 19.30 Uhr im Kabarett „... nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37.

Musik und Texte mit „Wir sind da“ in Landesarchiv

Im Rahmen der Jüdischen Kulturtage Sachsen-Anhalt laden zunächst der Landesverband Jüdischer Gemeinden und das Landesarchiv am Sonnabend um 19 Uhr zu einem Lesekonzert mit Uwe von Seltmann (Lesung) und Warnfried Altmann (Saxofon) in das Landesarchiv, Brückstraße 2, ein. Der Eintritt ist frei.

Uwe von Seltmann stellt in seinem Buch „Wir sind da – 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland!“ die jüdische Geschichte auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands seit ihren Anfängen im Jahr 321 dar. Unter dem Motto „Wir sind da“ – einem Liedtext des jiddischen Dichters Leyb Rozenthal entnommen – sucht er Antworten auf die aktuellen Fragen der jüdischen Community.

Kinderbuch wird in der Stadtbibliothek vorgestellt

Gerade ist das dritte Kinderbuch aus der Welt von Rabaukien in der Reihe des Youtubers und Bestsellerautors Benjamin Krüger alias Benx erschienen.

Die Texte der beliebten Abenteuer stammen vom sachsen-anhaltischen Autor Thomas Rackwitz, der am Samstag, 4. November, um 11 Uhr in der Stadtbibliothek, Breiter Weg 109, aus „Benx und die sieben Prüfungen der Rabaukiade“ für Kinder ab acht Jahren liest.

Universität lädt zum „Tag der Physik“

Das Institut für Physik der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg lädt am Sonnabend, 4. November, zum „Tag der Physik“ in die Labore und Hörsäle auf dem Unicampus, Gebäude 16, ein.

Von 13 bis 17 Uhr werden die Institutsangehörigen ihre Labortüren öffnen, Experimente präsentieren, Vorträge halten und aktuelle Forschungsprojekte vorstellen. Besucher können beobachten, wie ein Zug über einer Magnetbahn schwebt, Regenbogenlicht für die Hosentasche herstellen oder erfahren, wie Halbleiter „gebacken“ werden.

Rassegeflügelschau in Ottersleben

Der Rassegeflügelzuchtverein Groß Ottersleben/Sudenburg lädt am 4. und 5. November zur Geflügelschau in den Kleingartenverein „Flora“ am Niendorfer Grund in Ottersleben.

Am Sonnabend hat die Schau von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag von 9.30 bis 14 Uhr. 14 Aussteller werden erwartet. Sie präsentieren insgesamt 10 Hühner, 69 Zwerghühner und 74 Tauben.

Mozart-Requiem mit dem Magdeburger Universitätschor

Das Mozart-Requiem wird am Sonnabend in St. Norbert in der Karl-Schmidt-Straße 5. Beginn ist um 17 Uhr.

Mitwirkende sind unter anderem der Universitätschor, die Solisten Theresia Taube, Susana Boccato, Nico Eckert und Max Colombo sowie Klarinettist Georg Dengel und Mitglieder der Magdeburgischen Philharmonie. Die Leitung hat Tobias Eger inne.

Improvisationstheater „Tapetenwechsel“ beim Kulturkollektiv

Beim Kulturkollektiv in der Arndtstraße 55 hat das Improvisationstheater Tapetenwechsel am Sonnabend einen Auftritt. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Die Zuschauer bestimmen beispielsweise Ort, Genre oder Rollen der Szene. Nach dem Herunterzählen gestalten die Akteure die Szene aus der Improvisation heraus.

„Magie der Travestie - Die Nacht der Illusionen“ im Alten Theater in Magdeburg

„Magie der Travestie - Die Nacht der Illusionen“ ist der Samstagabend im Alten Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11 überschrieben. Die Show beginnt um 20 Uhr. Geboten werden Tanz. Gesang, Comedy und Parodien.

„Extravagante Kostüme und funkelnder Schmuck sorgen für leuchtende Augen und offene Münder. Diee unvergleichlichen Starimitationen lassen Sie aus dem Staunen nicht mehrherauskommen. Singenen Sie mit zu Evergreens, mit denen Sie garantiert den einen oder anderen schönen Momentin Ihrem Leben verbinden“, heißt es in einer Ankündigung.

Zwei Bands treten in der Stern Bar auf

EvilivE spielen am Sonanbend ab 20 Uhr in der Stern Bar in der Sternstraße 9. Auf dem Programm stehen rockige und punkige Songs sowie Metal.

Unterstützt werden die Magdeburger von Can Calyx mir Heavy und Doom Thrash Metal. Can Calyx kommen aus Halberstadt.

Kevin Johnston und Bright Silence im Blue Note

Kevin Johnston ist der Songwriter und Lead-Sänger seiner Rockband Bright Silence. Ein Konzert geben die Musiker am Sonnabend ab 21 Uhr im Blue Note am Lessingplatz.

Geboten wird ein Spektrum von akustischem Gitarren-Pop bis hin zu purem Elektro-Rock.

IC Falkenberg tritt in der Festung Mark auf

IC Falkenberg tritt am Samstag um 20 Uhr in der Festung Mark im Hohepfortewall auf, um sein neues Album „Staub“ zu präsentieren. Der Musiker schreibt und singt und spielt Klavier, er reibt sich an den großen Themen und zieht diese in seine reale Welt jenseits der Partyhochburgexzesse. In den Achtzigern war er der Sänger, Komponist und Texter von Stern Meissen.