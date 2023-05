"Muddy What?" spielen am Freitag in Magdeburg New Blues. Ein Kritiker lobte einen Auftritt der Band für Beispiel für eine „fesselnde Bühnenpräsenz gepaart mit feinstem Können“.

Magdeburg - Musik in den verschiedenen Spielarten, Kunst, Kabarett und Bühne - der Magdeburger Veranstaltungskalender bietet auch für Freitag, den 12. Mai 2023, Vielfalt. Die Magdeburger Volksstimme hat neun Ideen zum Ausgehen zusammengetragen. Für die Partys in den Magdeburger Clubs gibt es eine eigene Seite. Und zu den Tipps für Donnerstag, den 11. Mai 2023, geht es hier.

„Muddy What?“ spielen im Volksbad Buckau

Die Band „Muddy What?“ steht für eine moderne und erfrischende Interpretation des traditionellen Blues. Live auf der Bühne zu erleben ist das Trio am Freitag um 20 Uhr im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56.

Die Geschwister Fabian Spang und Ina Spang sowie Michi Lang, drei jungen Musiker aus München und Nürnberg, verleihen dieser Musikrichtung eine unverwechselbare Note, indem sie wabernde Delta-Sounds, funky Beats und filigrane Balladen mit stampfendem Blues kombinieren. Im Jahr 2021 gewann das Trio die „German Blues Challenge“ und erreichte im Folgejahr das Finale der European Blues Challenge. Ihre Musik ist facettenreich und von dynamischem Leichtsinn geprägt.

„Man fühlt sich in die verwunschenen und geheimnisvollen Sümpfe im Mississippi-Delta versetzt: hypnotisch, mitreißend und absolut perfekt dargeboten“, hieß es in der Rheinischem Post. Und der Münchner Merkur schrieb: „Wenn man ein Beispiel für fesselnde Bühnenpräsenz gepaart mit feinstem Können erleben will, dann ist man bei Muddy What? genau richtig. So kann man das nur selten hören.“

Klassik trifft Rock im Magdeburger Amo

Ein Kammerorchester, das legendären Rock- und Metal-Tracks wunderschön dunkle Energie in eindringlichem Kerzenlicht einhaucht. In ein Meer aus Kerzen getaucht, wechseln Skelettspieler mühelos zwischen erhabenen Melodien und kraftvollen Klangwänden. Schiefe Türme, schwimmende Laternen und riesige Headbanging-Marionetten bilden die Bühne für ein jenseitiges Musikerlebnis.

Zu erleben ist dies beim Konzert mit „The Rock Orchestra“ am Freitag um 20 Uhr im Amo. Dieses befindet sich in der Erich-Weinert-Straße 27.

Künstlergruppe präsentiert an drei Tagen ihre Arbeiten im Tessenow Atelier

„Materialfehler“ heißt eine dreitägige Ausstellung um den experimentellen Umgang mit der Materialität, Licht, Chemie und Technik in der analogen Fotografie, die am Freitag um 19 Uhr in den Tessenow Ateliers in der Tessenowstraße 5 eröffnet wird. Geöffnet ist die Ausstellung im Anschluss am Sonnabend von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 14 Uhr.

Beteiligte Künstlerinnen sind Johanna Bertram, Jana, Dillo, Marlene Klages, Margret Paepke und Julia Skopnik. Zur Eröffnung gibt es Livemusik mit Rocomoco und Hip-Hop aus Berlin.

Burger Montagsmaler stellen im Magdeburger Hundertwasserhaus im Fabularium aus

Eine Vernissage zur Ausstellung „Augenblicke“ mit Arbeiten der Montagsmaler Möser beginnt am Freitag um 19 Uhr im Fabularium im Hundertwasserhaus im Breiten Weg 10a. Musik bietet zur Ausstellungseröffnung Carola Perlich am Akkordeon. Im Anschluss können die Arbeiten bis 6. Juli besichtigt werden.

Die Aussteller sind Teilnehmer der beiden Aquarellkurse der Volkshochschule Burg. Die meisten von ihnen treffen sich bereits seit fast zehn Jahren montags im Gemeindezentrum Möser um gemeinsam zu malen. Die Zeit zwischen den Kursen wird für einen Kaffee und den kreativen Gedankenaustausch genutzt, wo auch die Idee einer Ausstellung entstanden ist. Die Kurse, die zuerst von Hans-Georg Dräger und Volker Straube geleitet wurden, hat Anfang 2022 Petra Zobel übernommen.

Metal im Magdeburger Flowerpower

Synlakross ist eine Melodic-Death-Metal-Band aus Spanien, die Magdeburger von Voltage 101 spielen Hardrock und Metal. Auf der Bühne stehen die beiden Gruppen am Freitag ab 20 Uhr im Flowerpower im Breiten Weg 252.

SynlakrosS ist eine Band mit einer Frontfrau, die Melodic Death Metal als Grundlage mit Einflüssen aus Alternative Metal, Nu Metal und Metalcore spielt. Mit ihrer Musik und thematischen Texten bringen sie eine gute Dosis Energie und transportieren deinen Geist in eine Welt voller Abenteuer und Rebellion, so die Veranstalter. Scharfe Riffs und kraftvolle Rhythmen begleiten eine weibliche Stimme mit sanften Melodien und Schreien.

„Oh, Alpenglühn!“ im Magdeburger Hundertwasserhaus

Im Theater der Grünen Zitadelle in Magdeburg wird es rustikal, urig und unterhaltsam, wenn am Freitag die Eigenproduktion „Oh, Alpenglühn!“gezeigt wird. Beginn ist um 20 Uhr. Geboten werden ein Programm „musikalisch untermalt mit Werken außerordentlicher Bandbreite“, so die Veranstalter. In der Ankündigung ist von einem Abend voller Glamour, Gaudi und Gesang die Rede.

Die Show handelt von einer erfolgreichen Musicaldarstellerin, die vor ihrem aufdringlichen Manager, der Presse, ihrem verrückten Produzenten und ihrem Ehemann flieht und Zuflucht in den bayerischen Alpen sucht. Dort lernt sie einen jungen Bergbauern kennen und die Dinge nehmen ihren Lauf.

Die Hauptrolle in dem neuen Stück des Theaters in der Grünen Zitadelle wird von Estelle Klein gespielt. Seit Herbst 2020 ist sie im Theater in der Grünen Zitadelle in Magdeburg regelmäßig zu sehen, spielte unter anderem die Dakmar im schwarzhumorigen Bühnenerfolg „Sarg niemals nie“ und ist aktuell auch als Doris in „Scharfe Brise“ zu erleben.

"Oh Alpenglühn" hat am Freitag, 24. Februar, im Theater in der Grünen Zitadelle Premiere. Foto: Carsten Kammer Foto: Carsten Kammer

Enrico Scheffler, der künstlerische Leiter des Hauses, übernimmt die Rolle des kernigen Bergbauern und führt auch Regie sowie die musikalische Leitung. Er war zuletzt auf der Bühne im Theater in der Grünen Zitadelle in „Scharfe Brise“, „Die Bremer Stadtmusikanten“ und „Der Froschkönig“ zu sehen.

Das Buch zu der musikalischen Komödie stammt von Mirko Bott. Geboren am 26. Juni 1972 in Essen, ist Mirko Bott ein deutscher Theaterautor und Theaterregisseur, der seit 1997 in Hamburg lebt. Bis 2016 war er Programmchef und Theaterleiter von Schmidt Theater, Schmidts Tivoli und Schmidtchen in Hamburg.

9. Sinfoniekonzert im Magdeburger Opernhaus

„Concert, im Allgemeinen ein musikalischer Wettstreit, findet aber in der Musiksprache eine zweifache Anwendung und zwar: – heißt jede öffentliche Aufführung vollstimmiger Musikstücke ein Concert, während auch jedes Tonstück, welches ein Virtuos als Solospieler vorträgt, diesen Namen führt. In letzterer Beziehung sagt man Soloconcert, wenn in einem solchen Tonstücke die Hauptstimme einem Instrumente, Doppelconcert, wenn die Hauptrollen zwei Instrumenten zugetheilt sind, und Concertsymphonie, wo die Instrumente abwechselnd oder auch zusammengreifend mit einander wetteifern.“ So wusste es schon zu Robert Schumanns Lebzeiten das Damen-Conversationslexikon. Und auch wenn den gebildeten Ständen Mitte des 19. Jahrhunderts die Werke eines Lutosławski oder Ligeti sicher unerhört vorgekommen wären, zeigen die beiden Klassiker des 20. Jahrhunderts doch schon durch ihre Werktitel, dass sie sich ganz selbstverständlich in die abendländische Formen- und Musiksprache eingeordnet wissen wollten.

Zum 100. Geburtstag von György Ligeti lohnt also die musikalische Neubefragung der guten alten Konzertform. Gelegenheit bietet das 9. Sinfoniekonzert mit der Magdeburgischen Philharmonie am Donnerstag und Freitag um 19.30 Uhr im Magdeburger Opernhaus im Universitätsplatz 9.

„Mit Volldampf ins Aus“ in der Magdeburger Zwickmühle

Im aktuellen Kabarettstück „Mit Volldampf ins Aus“ in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a bildet eine Schiffsreise den Rahmen. Beleuchtet werden an Bord eine Vielzahl an aktuellen Themen, die die Menschen in Magdeburg und Umgebung bewegen, die oft auch für kontroverse Diskussionen mit widerstrebenden Positionen und ohne Chance auf Konsens sorgen.

Vorstellungen sind für Freitag, für den 17., 25. Mai und den 2., 7., 9., vom 14. bis 16., am 22., 23., 28. und 29. Juni jeweils um 20 Uhr sowie um 15 Uhr am 24. Mai geplant.

Kabarett mit Sebastian und Tobias Hengstmann

Mit 18 ist man volljährig. Man darf Auto fahren und harte Sachen trinken, aber nicht gleichzeitig, denn mit 18 ist man ja auch voll strafmündig. Man könnte sagen, mit 18 ist es wohl vorbei mit Quatsch, Heiterkeit und Spaß, jetzt wird es ernst.

Anlass – doch keineswegs ein großes Thema – ist dies für Sebastian und Tobias Hengstmann, deren 18. gemeinsames Stück „Jetzt mal ernsthaft“ am Freitag um 19.30 Uhr im „… nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 zu erleben ist. Neben der aktuellen Vorstellung sind unter anderem Vorstellungen für jeweils um 19.30 Uhr am 18. und 19. Mai geplant.