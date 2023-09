Was bietet der Veranstaltungskalender in Magdeburg am Sonnabend, 30. September 2023? Die Volksstimme gibt Antworten und hat Freizeittipps zusammengestellt.

Ausgehen in Magdeburg - was ist los am Samstag?

Magdeburg - Ballett und Metal, Kammermusik, Schauspiel, das Kaiser-Otto-Fest, die Herbstmesse, Familien- und Kulurfeste, Kunst und der Landeswandertag - der Magdeburger Veranstaltungskalender bietet auch am Sonnabend, 30. September 2023, ein vielfältiges Programm, aus dem die Volksstimme auf dieser Seite Freizeittipps zusammengetragen hat.

Für die Partys in den Mageburger Clubs gibt es eine eigene Seite. Und zu den Freizeittipps für Freitag, den 29. September 2023, geht es hier.

Premiere für „Schneewittchen“ als Ballett im Magdeburger Opernhaus

„Schneewittchen“ als Ballett von Jörg Mannes hat am Sonnabend um 19.30 Uhr im Magdeburger Opernhaus seine Uraufführung. Erzählt wird für Zuschauer ab sechs Jahren das Grimm'sche Märchen – dies allerdings in einer leicht abgewandelten Form.

Lesen Sie auch: Was das Besondere an dieser Schneewittchen-Inszenierung ist

Es gibt zwölf Termine für „Schneewittchen“. Diese sind jeweils um 19.30 Uhr am 30. September, 4. November, 8., 23. und 30. Dezember und am 6. Januar. Des Weiteren gibt es eine Vorstellung um 11 Uhr am 12. Oktober und Termine jeweils um 16 Uhr am 8. und 22. Oktober, am 19. November sowie am 28. Januar. Am 23. Dezember gibt es zusätzlich eine Vorstellung um 14.30 Uhr.

Karten für das Theater Magdeburg gibt es an der Theaterkasse im Opernhaus. Diese hat Montag bis Freitag von 10 bis 18.30 Uhr und sonnabends bis 14 Uhr geöffnet. Die Theaterkasse ist auch unter 0391/40 49 04 90 per E-Mail an kasse@theater-magdeburg.de sowie im Web zu erreichen. Im Vorverkauf gibt es Karten unter anderem auch in den Volksstimme-Servicepunkten und im Volksstimme Service-Center in der Goldschmiedebrücke 8, online bei Biberticket und bei der Biberticket-Hotline 0391/599 97 00.

Mysterica auf den Spuren von Metallica in der Magdeburger Factory

Metal: Mysterica, eine Heavy Metal Coverband aus Regensburg, wurde im Jahr 2015 gegründet. Nach einigen Besetzungswechseln fand die Band im Jahr 2018 eine stabile Formation, die sich ausschließlich dem Repertoire von Metallica widmete. Dies markierte den Beginn einer neuen Ära für die Band. Ihr breites Spektrum umfasst die gesamte Metallica-Diskographie, angefangen beim Debütalbum "Kill 'Em All" bis hin zur jüngsten Veröffentlichung "Hardwired...To Self-Destruct".

Besonderes Augenmerk liegt auf den ersten fünf Alben und den unvergesslichen Hits wie "Seek & Destroy", "Master of Puppets" und natürlich "Enter Sandman". Damit bietet Mysterica ein vielfältiges Repertoire, das sowohl Metal- als auch Rockfans anspricht. Die Band strebt nicht danach, ihre Idole optisch zu imitieren, sondern legt Wert darauf, die Songs und den Sound so authentisch wie möglich zu interpretieren.

Überzeugen können sich davon die Besucher Factory in Magdeburg-Buckau, Zugang übr die Schönebecker Straße und die Sandbreite. Als Support treten bei diesem Konzert „Junkyard“ auf. Beginn ist um 19.40 Uhr.

Tag des offenen Rathauses in Magdeburg

Was macht eigentlich eine Stadtverwaltung und wie ist diese organisiert? Diese und weitere Fragen können an diesem Samstag geklärt werden. Die Stadtverwaltung Magdeburg lädt am Sonnabend, 30. September, zum Tag der offenen Rathaustür ein. Oberbürgermeisterin Simone Borris eröffnet den Aktionstag um 11 Uhr am Rathausportal. Der Aktionstag läuft bis 16 Uhr.

Verwaltung, kommunale Eigenbetriebe, Ratsfraktionen sowie Magdeburger Vereine und Verbände präsentieren sich im Alten Rathaus und auf dem Alten Markt. Zusätzlich präsentieren sich in der Johanniskirche Magdeburger Selbsthilfegruppen.

Gesang und Vernissage in der Magdeburger Kreuzkirche

Kammersängerin Undine Dreißig gestaltet mit befreundeten Instrumentalisten am Sonnabend, 30. September, um 16 Uhr eine musikalische Reise durch Lied, Oper und Musical in der Kreuzkirche, Flachsbreite 17. Im Anschluss gibt es eine Vernissage zur Ausstellung „Neue Farben des Lebens“ mit Bildern von René Matzko aus Haldensleben.

Matzko, Lehrer für Kunsterziehung, arbeitet in einer Schule für Kinder mit Lernbeeinträchtigung, malt Aquarell, Acryl- und Ölbilder. Danach ist die Schau geöffnet zum Gottesdienst am 1. und 8. Oktober, jeweils 9.30 Uhr, sowie am 7. und 8. Oktober von 15 bis 17 Uhr.

Samstag ist die Ukraine Thema in der Bibliothek

„Ukraine kreativ!“ heißt es am Sonnabendvormittag gleich auf mehreren Etagen in der Zentralbibliothek der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109. Anlässlich der aktuellen Interkulturellen Woche unter der Überschrift „Neue Räume!“ laden von 10 bis 12.30 Uhr junge ukrainische Freiwillige Kinder und Familien zu Aktionen zum Mitmachen und Geschichten ein, um ihr Heimatland auf besondere Weise vorzustellen.

Kulinarisch wird um 10 Uhr gestartet, wenn die Freiwillige Inna traditionelle ukrainische Muster auf Lebkuchen malt. Im Workshop können Besucher ihren Leckerbissen individuell bemalen und mit nach Hause nehmen.

Parallel dazu wird im Lesecafé im Erdgeschoss Acrylfarbe mit der speziellen Pouring-Technik bearbeitet: Durch das willkürliche und unwillkürliche Gießen flüssiger Acrylfarbe entstehen abstrakte Kunstwerke. Dieses farbenfrohe experimentelle Spiel richtet sich an Erwachsene und Kinder ab elf Jahren. Jüngere Teilnehmer sind derweil eingeladen, ihren eigenen „Traumfänger“ zu knüpfen. Dieser Glücksbringer sorgt für schöne Träume, wenn er zu Hause über dem Bett aufgehängt wird, versichert die kreative Aktivistin.

Darüber hinaus sind ab 10.30 Uhr in der ukrainisch-deutschen Vorlesestunde Kostproben aus ukrainischen Kinderbüchern zu hören, die die Freiwillige Vera vorträgt. Im Anschluss flechtet sie mit kleinen und großen Zuhörern die berühmten traditionellen ukrainischen Zopffrisuren.

Alle interessierten Gäste sind herzlich zum Aktionstag „Ukraine kreativ!“ am Sonnabend, 30. September, von 10 bis 12.30 Uhr in der Zentralbibliothek der Stadtbibliothek willkommen. Der Eintritt ist frei.

Die Netzwerkpartner Freiwilligenagentur Magdeburg, Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt und das Sozialdezernat der Landeshauptstadt Magdeburg nutzen übrigens eine gemeinsame Datenbank, um Hilfsangebote und Unterstützungsbedarfe von Menschen, die aus der Ukraine nach Magdeburg kommen, zu erfassen. Eine Seite mit Informationen dazu gibt es bei der Freiwilligenagentur im Internet.

Kaiser-Otto-Fest im Magdeburger Stadtzentrum

Der Klang mittelalterlicher Marktsackpfeifen und Trommeln ist in allen Ecken zu hören. Dutzende Künstler sind auf dem Kaiser-Otto-Fest unterwegs und sorgen an verschiedenen Plätzen für ausgelassene Feststimmung. Spontane Vorführungen an allen Ecken lösen in diesem Jahr das festes Programm ab. So sind Überraschungen garantiert.

Das 13. Kaiser-Otto-Fest mit Markttreiben, Theater, Konzerten, Artistik und anderem läuft vom 29. September bis 1. Oktober im Domviertel rund um Kloster Unser Lieben Frauen, Fürstenwall, Möllenvogtei, Remtergang und Bastion Cleve. Am Freitag wird von 17 bis 23 Uhr gefeiert. Samstag ist von 11 bis 24 Uhr,Sonntag von 11 bis 20 Uhr göffnet.

Herbstmesse bietet den Menschen in Magdeburg den großen Rummel

Rummel: Deutschlands nachweisbar ältestes Volksfest findet alle Jahre wieder in Magdeburg statt: Es ist seit der Ersterwähnung 1010 die nunmehr 1012. Herbstmesse, die im Verlauf der Jahrhunderte häufig ihren Namen wechselte. Geöffnet ist mittwochs, donnerstags, freitags ab 15 Uhr, sonnabends und sonntags ab 14 Uhr. Zusätzlich wird am 2. und 3. Oktober geöffnet.

Egal, ob man sie „Mauritiusfest“, „Fest der Herren“, „Herrenmesse“, „Magdeburger Messe“ oder „Herbstmesse“ nannte – es war immer ein Ort des Frohsinns, der Belustigung, des Vergnügens, des Handels und des guten Geschmacks. In diesem Jahr findet die Herbstmesse bis 15. Oktober statt. Das Riesenrad ist vier Wochen nicht nur das weithin sichtbare Wahrzeichen der Messe, sondern garantiert auch einen tollen Rundblick. Der Magdeburger Schaustellerverein VSG selbst bietet wieder viele Attraktionen auf der Herbstmesse - dem größten Volksfest der Elbestadt. So dürfen sich Rummelfans freuen auf die Großfahrgeschäfte „Radio Station“, „Musikladen“, „Magic“, „Street Fighter“, „Time Machine“ und „Aqua Velis“.

„Odyssee: Buch von Homer“ im Schauspielhaus

Im Schauspielhaus steht eine Wiederaufnahme auf dem Spielplan. Es handelt sich um eine Inszenierung von Bastian Reiber. Vorstellungen sind im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 bislang für diesen Sonnabend und den 4. November um 19.30 Uhr sowie für den 15. Oktober um 18 Uhr geplant.

Auch interessant: Wie die Magdeburger Odysseus-Inszenierung entstanden ist

In einer Ankündigung heißt es: „Glauben Sie kein Wort von dem, was Sie lesen! ,Odyssee‘ ist kein Buch von Homer. Zumindest lässt es sich nicht beweisen. Und Bastian Reiber inszeniert nicht die ,Odyssee‘. Zumindest nicht die, die die Originalgeschichte gelesen haben, erwarten würden.“ Vielmehr geht es in der Inszenierung darum, wie die Daheimgebliebenen die Zeit verbringen.

Es geht um die Mägde am Palast von Odysseus. Sie warten auf seine Ankunft – 20 Jahre lang. 20 Jahre, in denen das große Ereignis jeden Moment eintreten könnte und nicht eintritt. 20 Jahre, in denen Tag aus, Tag ein wieder nichts passiert, wo doch immer etwas passieren muss.

„Electric Light Orchestra Tribute by Phil Bates“ im Alten Theater

Kaum eine andere Band hat die 70er, 80er und sogar teilweise die 90er geprägt wie das Electric Light Orchestra (ELO) mit 50 Millionen verkauften Tonträgern ELO gehört mit 27 Top-40-Songs in den „UK Single Charts“ zu einer der erfolgreichsten Bands in den britischen Single-Charts-Platzierungen. Phil Bates war bereits 1978 mit dem Electric Light Orchestra und dessen Gründer Jeff Lynne auf „Spaceship World Tour“ und hat als Sänger und Gitarrist des „Electric Light Orchestra Part II“ und der Nachfolgeformation „The Orchestra“ den ELO-Sound bedeutend mitgeprägt.

Heute führt Bates als Frontmann seine eigene ELO-Formation, die Electric Light Band, die am Sonnabend ein Konzert im Alten Theater gibt. Stilvolle Arrangements, coole Stimmen und überzeugende Solisten sorgen dafür, dass Phil Bates und seine Band als einzigartige „Electric Light Orchestra“ Show gehandelt werden.

Das Konzert mit „Electric Light Orchestra Tribute by Phil Bates“ beginnt am Sonnabend, 30. September, um 20 Uhr im Alten Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11.

Familienfest der Vielfalt im Rahmen der Interkulturellen Wochen im Elbauenpark

Im Magdeburger Elbauenpark wird am Sonnabend ein Familienfest der Vielfalt im Rahmen der Interkulturellen Wochen gefeiert. Gboten werden Vielfalt, Musik, Tanz und Mitmachaktionen.

Unter anderem steht für 12.30 Uhr ein Mitmach-Trommeln auf dem Programm. Für 14.30 Uhr sind afghanische Musik und eine Modenschau geplant.

Landeswandertag mit drei Routen in Magdeburg

Der 30. Landeswandertag findet am Sonnabend in Magdeburg statt. Die Wanderbewegung hat dafür drei Wanderungen vorbereitet. Start ist jeweils um 9.30 Uhr am Willy-Brandt-Platz.

Route 1 ist eine Stadtrunde über sechs Kilometer mit Start am Willy-Brandt-Platz. Der Apelweg ist Thema für Route 2 und führt auf sieben Kilometern durch den Klosterbergegarten zum Uni-Campus. Und Route 3 hat die Elbe, den Werder, den Herrenkrug und den Campus zum Ziel. Die Strecke beträgt zwölf Kilometer.

Führung durch die Gruson-Gewächshäuser

Exotische Pflanzen und Tiere sind Thema einer Führung zum Kennenlernen durch die Gruson-Gewächshäuser in der Schönebecker Straße 129b. Beginn ist um 15 Uhr.

Die Gruson-Gewächshäuser in der Landeshauptstadt Magdeburg sind ein tropisch-botanischer Garten, der das botanische Vermächtnis von Hermann Gruson (1821-1895), einem bedeutenden Industriellen und Pflanzensammler aus Magdeburg, bewahrt und weiterentwickelt.

Global Harmony Festival

Das Global Harmony Festival findet im Familienhaus im Park in der Hohepfortestraße 14 am Sonnabend statt. Die Veranstaltung läuft von 14 bis 18 Uhr.

Auf dem Programm steht eine „Modenschau - Eine Reise durch die Kulturen“. Eine Gruppe von Ukrainisch-Deutschen Tänzern wird an diesem Tag eine Tanzvorführung präsentieren. Die Veranstaltung wird von den faszinierenden Klängen der orientalischen Musik umrahmt. In einem Kunstworkshop haben Besucher die Gelegenheit, Künstlern bei der Arbeit zuzusehen. Sie können ihre kreativen Prozesse hautnah miterleben und vielleicht sogar selbst aktiv werden. Am Falafelstand wird Genuss aus der Orientküche geboten.