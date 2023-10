In Magdeburg gibt es jeden Tag etwas zu erleben. Das zeigt auch ein Blick in den Veranstaltungskalender für Sonntag, den 8. Oktober 2023.

Was ist los in Magdeburg?

Magdeburg - Ballett und Orgelmusik, Schauspiel, Kino, Kunst, Ausflüge mit der Weißen Flotte, ein Weinfest und Jahrmarkt - der Magdeburger Veranstaltungskalender bietet auch am Sonntag, 8. Oktober 2023, ein vielfältiges Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Ideen zum Ausgehen gesammelt.

„Jagdszenen“ auf der Bühne des Magdeburger Schauspielhauses

Eine Vorstellung von „Jagdszenen“ ist für Sonntag am Magdeburger Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 geplant. Beginn ist um 18 Uhr.

„Jagdszenen“ ist ein Theaterstück von Martin Sperr, das ab 16 Jahren empfohlen wird. Es erzählt die Geschichte von Abram, der wegen Homosexualität ins Dorf Reinöd kommt. Die Dorfbewohner wollen ihn vertreiben, sogar seine Mutter. Nur Tonka will, dass er bleibt. Als Gerüchte auftauchen, dass Abram einen Jungen verführt hat, führt dies zu Gewalt. Das Stück zeigt, wie eine Gemeinschaft moralische Überlegenheit beansprucht und gegen Abweichungen vorgeht. Es reflektiert, wie die gesellschaftlichen Bedingungen, die Nazideutschland ermöglichten, auch nach dem Krieg weiterbestanden und neue Katastrophen verursachten.

Weitere Vorstellungen stehen zunächst für den 22. Oktober um 18 Uhr und für den 18. November um 19.30 Uhr auf dem Spielplan des Theaters Magdeburg.

Deutsch-französische Wege in der Kathedrale Sankt Sebastian

Ein weiteres Konzert der Reihe „Winterorgelpunkt“ ist für Sonntag geplant. Die Orgel der Kathedralkirche St. Sebastian spielt Domorganist Hans-Jürgen Kaiser aus Fulda. Unter dem Titel „Deutsch-französische Wege“ erklingen Werke von César Franck, Louis Vierne, Max Reger und Robert Schumann.

Nach dem Studium der Schul- und Kirchenmusik sowie dem Konzertfach Orgel an den Hochschulen Mainz, Mannheim und Saarbrücken wirkt Hans-Jürgen Kaiser seit 1989 als Domorganist am Hohen Dom zu Fulda. Er ist Orgelbeauftragter im Bistum Fulda und künstlerischer Leiter der Orgelkonzerte und Matineen am Fuldaer Dom. Seit dem Jahr 1990 verbindet ihn ein Lehrauftrag für Improvisation und Liturgisches Orgelspiel sowie Orgelliteraturspiel mit der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, wo er 1995 zum Universitätsprofessor für Orgelimprovisation berufen wurde.

Das Orgelkonzert mit Hans-Jürgen Kaiser beginnt am 8. Oktober um 16 Uhr in der Kathedrale St. Sebastian in der Max-Josef-Metzger-Straße 4.

Schneewittchen als Ballett im Magdeburger Opernhaus

Derzeit steht im Opernhaus Magdeburg das Ballett „Schneewittchen“ auf dem Spielplan. In der Rezension der Volksstimme von Rolf-Dietmar Schmidt hieß es: „,Schneewittchen‘ kennt vermutlich jeder. Und es ist mit der ewigen Suche nach Schönheit ein Märchen und gleichzeitig Realität in einem. Jörg Mannes, Ballettdirektor des Theaters Magdeburg, setzte diesen Gedanken in ein zauberhaftes Ballett um, das am Sonnabend im Magdeburger Opernhaus bei der Premiere mit stehenden Ovationen vom Publikum gefeiert wurde.“

Das Theater Magdeburg zeigt die Ballett-Inszenierung "Schneewittchen" von Jörg Mannes im Opernhaus. Foto: Ida Zenna/TM

In dem Märchen, so das Theater Magdeburg, stecke viel mehr als eine moralisierende Kindergeschichte. Es geht um Fragen wie: Welchen Schönheitsidealen unterwirft man sich? Muss man wirklich alles glauben, was ein Zauberspiegel sagt? Wer sind die sieben Zwerge – knuffige Kerlchen oder anarchisch-selbstbestimmte Outlaws? Und wartet am Ende immer ein Prinz?

Vorstellungen beginnen diesen Sonntag um 16 Uhr, zur gleichen Zeit auch am 22. Oktober, 19. Januar und am 28. Februar, jeweils um 19.30 Uhr am 4. November, 8., 23. und 30. Dezember und am 6. Januar, außerdem um 11 Uhr am 12. Oktober und um 23. Dezember zusätzlich um 14.30 Uhr.

Warmherzige Filmkomödie „Wochenendrebellen“ im Magdeburger Studiokino

„Wochenendrebellen“ heißt eine warmherzige Komödie um einen Vater, der mit und für seinen autistischen Sohn einen Lieblingsfußballverein finden will, die derzeit im Studiokino am Moritzplatz gezeigt wird.

Vorstellungen sind für Sonnabend um 17.30 Uhr, Sonntag um 15 Uhr, Dienstag um 20 Uhr, und Mittwoch, 18 Uhr, angesetzt.

Kunstkurve in Magdeburg Stadtfeld

Die dritte Auflage der Kunstkurve findet vom 6. bis 8. Oktober an ausgewählten Orten in Stadtfeld statt. Das Ausstellungsformat präsentiert ausschließlich weibliche Kunst und wird von Frauen in ehrenamtlicher Arbeit organisiert.

Insgesamt 24 Künstlerinnen sind mit ihren Werken an acht Standorten im Bereich der Steinigstraße, Große Diesdorfer Straße und Arndtstraße zu sehen, darunter auch drei neue Plätze. Ausstellungsorte sind das Rayon Haus (Steinigstraße 1a), die Galerie Stadtfelder Schlossküche (Steinigstraße 12a), die Instrumentenwerkstatt Schölkopf Brass (Steinigstraße 13), der Stadtteilladen Mitmischen (Maxim-Gorki-Straße 40), das Kulturkollektiv (Arndtstraße 55), Janasch’s (Arndtstraße 40) sowie das Geschäft „Fröhliche Rabauken“ (Arndtstraße 17). Unter der Adresse Arndtstraße 56, in direkter Nachbarschaft zum Kulturkollektiv, entsteht in Stadtfeld derzeit ein neuer Ort der Begegnung. Die Ausstellung kann am Sonnabend, 7. Oktober, von 16 bis 21 Uhr sowie am Sonntag, 8. Oktober, von 10 bis 16 Uhr besucht werden. Das gesamte Programm der Ausstellung gibt es im Internet unter www.facebook.com/ Kunstkurve.

Großer Rummel auf der Magdeburger Herbstmesse

Deutschlands nachweisbar ältestes Volksfest findet alle Jahre wieder in Magdeburg statt: Es ist seit der Ersterwähnung 1010 die nunmehr 1012. Herbstmesse, die im Verlauf der Jahrhunderte häufig ihren Namen wechselte. Geöffnet ist mittwochs, donnerstags, freitags ab 15 Uhr, sonnabends und sonntags ab 14 Uhr.

Egal, ob man sie „Mauritiusfest“, „Fest der Herren“, „Herrenmesse“, „Magdeburger Messe“ oder „Herbstmesse“ nannte – es war immer ein Ort des Frohsinns, der Belustigung, des Vergnügens, des Handels und des guten Geschmacks. In diesem Jahr findet die Herbstmesse bis 15. Oktober statt. Das Riesenrad ist vier Wochen nicht nur das weithin sichtbare Wahrzeichen der Messe, sondern garantiert auch einen tollen Rundblick. Der Magdeburger Schaustellerverein VSG selbst bietet wieder viele Attraktionen auf der Herbstmesse - dem größten Volksfest der Elbestadt. So dürfen sich Rummelfans freuen auf die Großfahrgeschäfte „Radio Station“, „Musikladen“, „Magic“, „Street Fighter“, „Time Machine“ und „Aqua Velis“.

Heiter-musikalisches in der Kaffeetasse

Schwester Monika mit Herz und Herr Schulze mit viel Schmerz - so ist ein heiter-musikalischer Klinikbesuch mit Katharina Bethke, Sigi Buda und Manfred Herbst am Sonnabend in Magdeburg überschrieben.

Beginn ist um 19 Uhr. Veranstaltungsort ist das Café Kaffeetasse in der Immermannstraße 18.

Weinfest auf dem Magdeburger Fürstenwall

Bis zum 8. Oktober, jeweils von 15 bis 22 Uhr, verwandelt sich der Fürstenwall bei der Schweizer Milchkuranstalt zu einem Ort für Weinliebhaber und Genießer. Zahlreiche Weinaussteller werden ihre besten Tropfen vorstellen. Lokale Gastronomen schwingen ihre Kochlöffel. Musikalisch begleitet wird der Freitag und Sonnabend von Livebands und DJs.

Nachsaison der Weißen Flotte Magdeburg

Zum Monatswechsel hat für die Weiße Flotte Magdeburg die Nachsaison begonnen. Bis Ende Oktober finden Fahrten statt. Wie in den Wochen zuvor legen die Schiffe aber weiterhin nicht am Schiffsanleger am Petriförder, sondern zumindest noch diesen Freitag und für dieses Wochenende am Oberen Hafen im Schiffshebewerk ab. Ab Montag wird wieder ab Petriförder gefahren.

Für Sonnabend und Sonntag sind Trogbrückenfahrten für 12 Uhr, mit Schleusung für 15 Uhr geplant. Die Fahrt führt über die Trogbrücke des Wasserstraßenkreuzes in Richtung Doppelsparschleuse Hohenwarthe und zurück zum Anleger am Schiffshebewerk.

Jeweils um 11 und um 14 Uhr legt die Weiße Flotte zu dreistündigen Wasserstraßenkreuzrundfahrt „Kleine Acht“ ab. Nach dem Start am Anleger des Oberen Vorhafens und Hebung im Schiffshebewerk geht es dabei über den Rothenseer Verbindungskanal durch die Magdeburger Hafenschleuse auf die Elbe. Talwärts durch die Schleuse Niegripp zum Elbe-Havel-Kanal zur Doppelsparschleuse Hohenwarthe. Dort auf dem Mittellandkanal zurück über die Trogbrücke zum Anleger am Schiffshebewerk. Am Sonnabend ist zudem für 19 Uhr eine „Fahrt in den Abend mit Gaumenfreuden“ geplant.

Das Büro der Weißen Flotte am Petriförde hat Montag bis Donnerstag von 9 bis 15 Uhr, freitags bis 14 Uhr geöffnet. Zu erreichen ist es unter Telefon 0391/532 88 91 und per E-Mail unter info@weisseflotte-magdeburg.de sowie unter www.weisseflotte-magdeburg.de im Web.

Der Kartenverkauf erfolgt an Bord der Schiffe. Es gelten Mindestteilnehmerzahlen zur Durchführung der Schifffahrten. Bei Fahrten bis eine Stunde Dauer müssen sich mindestens zehn den vollen Fahrpreis zahlende Personen finden, bei längeren Touren mindestens 20.

Tuch- und Flohmärkte in Magdeburg

Am Sonntag finden in Magdeburg Märkte statt. Zum einen ist ein Tuchmarkt angesetzt, zum anderen zwei Flohmärkte.

Der Tuchmarkt findet am Florapark im Olvenstedter Graseweg 37 statt. Die Stände sind von 9 bis 17 Uhr aufgebaut.

In Alt-Olvenstedt findet ein Flohmarkt an der Kulturscheune in der Stephan-Schütze-Straße statt. Gehandelt wird von 11 bis 16 Uhr.

Und auch auf dem Lidl-Markt-Parkplatz in Alt Salbke ist ein Flohmarkt geplant. Beginn ist um 9 Uhr.

Spielplatzfest im Zoo

Ein kunterbuntes Spielplatzfest wird am Sonnabend und am Sonntag im Zoo gefeiert. Geboten wird unter anderem eine Kinderzaubershow. Programm gibt es von 10 bis 17 Uhr.