Magdeburg - Ein vielfältiger Veranstaltungskalender bietet in Magdeburg stets ein buntes Angebot aus Kultur und Unterhaltung. Die Magdeburger Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen für Montag, den 8. Mai 2023, zusammengestellt: Es geht um Kunst und Film, um Sport und einen internationalen Abend sowie um eine Stadtrundfahrt mit dem roten Doppelstockbus. Zu den Freizeittipps für Sonntag, den 7. Mai 2023, geht es hier.

Wunderbare Welt der Vielfalt in Magdeburg

Der Kunstmaler Karsten Berlin präsentiert bis 3. Juni eine Auswahl seiner Werke in der Medizinischen Zentralbibliothek auf dem Medizincampus der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg an der Leipziger Straße 44. Neben Öl- und Acrylfarben setzt er auch Mischtechniken und andere Materialien ein, um Gefühle und Stimmungen auf der Leinwand zu fixieren. „Ich liebe die wunderbare Welt der Vielfalt und nehme mir die Freiheit zu malen, was mich bewegt und mir Freude macht“. Mit diesen Worten beschreibt der Kunstmaler Karsten Berlin die Motivation für sein künstlerisches Schaffen.

Der Kunstmaler interessierte sich schon als Kind für Malerei, aber erst vor etwa zehn Jahren bei einen Malkurs in Benthe bei Hannover fing er Feuer für diese Kunstrichtung. Inzwischen hat er autodidaktisch sein Repertoire an Maltechniken erweitert. Seine Bilder, vielfältig wie das alltägliche Leben, sind größtenteils in Öl- oder Acrylfarben auf Leinwand erstellt. Neben Öl- und Acrylmalerei setzt er auch Mischtechniken und andere Materialien ein, um Gefühle und Stimmungen individuell festzuhalten. Seine bildliche Ausdrucksweise reicht von gegenständlicher Malerei bis zum Realismus und Abstraktion. Der 1965 in Gardelegen geborene Künstler hat bereits an den verschiedensten Orten in Norddeutschland seine Werke ausgestellt und europaweit verkauft.

Die Ausstellung ist zu den normalen Öffnungszeiten der Medizinischen Zentralbibliothek zu sehen. Diese sind Montag bis Freitag von 8 bis 21 Uhr und an den Wochenenden von 10 bis 18 Uhr.

Internationaler Abend bei der Evangelischen Studierendengemeinde Magdeburg

Die Evangelische Studierendengemeinde Magdeburg ist kosmopolitisch und bunt. Hier treffen sich alle Religionen, Nationalitäten und Disziplinen, um Ideen auszutauschen und einander kennenzulernen. Jeder ist herzlich eingeladen. Jeder zweite Montag ist International Night. „Wir wollen gemeinsam essen, uns kennenlernen und über verschiedene religiöse und nicht-religiöse Themen sprechen“, heißt es in einer Einladung. Diesen Montag geht es um die Sprachbarriere.

Die Evangelische Studierendengemeinde hat ihren Sitz in der Neustädter Straße 6. Beginn des Internationalen Abends ist um 19 Uhr.

Walking Football in Magdeburg

„Walking Football“ ist altersgerechtes und gesundheitsförderndes Fußballspielen. Erstmals wurde diese Fußball-Variante 2011 in Chesterfield/England gespielt. Fast 1000 Mannschaften, einige auch in einem geregelten Spielbetrieb, betreiben den neuen Trend in England. Über die Niederlande gelangte „Walking Football“ mittlerweile auch nach Deutschland.

Es gibt bereits einige große Fußballvereine wie den VfL Wolfsburg, Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen, SV Werder Bremen und den VfL Bochum, die „Walking Football“ fest innerhalb des Vereins integriert haben. In Sachsen-Anhalt liegt die Sportart leider noch im „Dornröschenschlaf“. Doch in Magdeburg widmet sich der TuS Neustadt auf dem Sportplatz an der Zielitzer Straße dem Thema. Treffpunkt ist montags um 18 Uhr. Vor einigen Monaten hatte die Volksstimme ausführlich berichtet.

Kino in der Originalversion mit deutschem Untertitel

Im Magdeburger Moritzhof werden am Montag drei Filme im Original mit deutschem Untertitel gezeigt. Es handelt sich um „Meine Schwester, ihre Hochzeit und ich“, um „Empire of Light“ und um „Mediterranean Fever“.

Meine Schwester und ich ist ein französischer Film. Adrien sitzt fest - bei einem Familienessen. Bei dem Papa die gleichen Anekdoten wie immer zum Besten gibt, Mama die ewig gleiche Lammkeule serviert und Sophie, seine Schwester, ihrem zukünftigen Ehemann zuhört, als wäre er Einstein. Adrien wartet stattdessen, wartet darauf, dass Sonia, die Liebe seines Lebens, auf seine SMS antwortet und die "Pause" beendet, die sie ihm und ihrer Beziehung seit einem Monat verordnet hat. Die Filmvorführung beginnt um 18.15 Uhr. Termine in der deutschen Synchronisation gibt es zum Beispiel am Dienstag und Mittwoch um 18.15 Uhr.

Empire of Light ist ein englischsprachiger Film. Südengland in den 1980er-Jahren: Hilary (Olivia Coleman) ist im Kino mit dem Namen „Empire Cinema“ in einem kleinen Küstenort sozusagen das Mädchen für alles. Sie schließt morgens die Türen auf und kümmert sich um den Verkauf. Die wahre Herausforderung liegt jedoch woanders: Hilary ist an Schizophrenie erkrankt. Der Kinobesitzer Mr. Ellis (Colin Firth) nutzt Hilarys psychische Krankheit sowohl emotional als auch körperlich schamlos aus. Die Vorstellung mit Untertitel beginnt am Montag um 19.30 Uhr. Die synchronisierte Fassung läuft unter anderem am 16. Mai um 16.30 Uhr und am 27. Mai um 17.15 Uhr.

Mediterranean Fever kommt aus Magdeburg. Eine erfolgreiche Frau, zwei Kinder und ein entspanntes Leben in Haifa samt Haus mit Mittelmeerblick machen Waleed nicht glücklich. Seine Vision vom Schriftsteller-Leben lässt sich ohne Inspiration nicht so wirklich ausleben und die Tipps seiner Psychiaterin gegen seine Depression ignoriert Waleed. Als er durch Zufall seinen neuen lebensfrohen Nachbarn Jalal kennenlernt, der als Kleinganove chronische Geldsorgen hat, entwickelt sich trotz ihrer Unterschiede eine innige Männerfreundschaft. Die Vorstellung mit Untertitel beginnt am Montag um 20 Uhr. Die synchronisierte Fassung läuft am Dienstag und Donnerstag um 17 Uhr und am Mittwoch um 19.15 Uhr.

Stadtrundfahrt mit Dom Magdeburg

Eine einstündige Rundfahrt lädt montags um 15 Uhr zu einer kurzweiligen Führung durch die Magdeburger Innenstadt ein. Tickets können online gebucht werden. Und es besteht die Möglichkeit eine einstündige Führung durch den Magdeburger Dom hinzu zu buchen.

In einer Ankündigung heißt es: „Die ehemalige Festungs- und Hansestadt überrascht mit vielen interessanten Ansichten und Einblicken, die Sie hautnah erleben müssen.“ Treffpunkt ist der Busstopp am Otto-von-Guericke-Denkmal am Alten Markt.