Magdeburg bietet täglich einen vielfältigen Veranstaltungskalender. Die Volksstimme hat Tipps aus Kultur und Unterhaltung für Sonntag, den 7. Mai 2023, zusammengetragen.

Gesang: „Lob der Frauen“ im Magdeburger Gesellschaftshaus

Ein Konzert unter dem Titel „Lob der Frauen“ beginnt am Sonntag um 17 Uhr im Gesellschaftshauses in der Schönebecker Straße 129. Das Programm besteht aus Vokalwerken von der Spätrenaissance bis zur Gegenwart, die allesamt von Frauen komponiert wurden. Das Leipziger Vokalquartett, bestehend aus Mitgliedern des MDR-Rundfunkchores und unter der Leitung von Kent Carlson, wird insgesamt elf Kompositionen aufführen. Das Quartett wurde 2015 gegründet.

Für das Konzertprogramm in Magdeburg hat Carlson elf Kompositionen ausgewählt, darunter zwei Uraufführungen: von der jamaikanischen Komponistin Maria Corley sowie von Manja Raschka, die als Altistin im Quartett mitsingt. Raschka studierte Gesang in Magdeburg, arbeitete im Theater, also Solistin sowie in namhaften Chören wie dem Stuttgarter Kammerchor. Seit 2005 ist sie Mitglied im MDR-Rundfunkchor.

Auf dem Spielplan stehen „T’amo mia vita“ von Vittoria Aleottis (1574-1646), „Nur eine Stunde im grünen Wald“ von Dagmar Rehms (geb. 1964), „Invitation to love“ von Maria Corley (geb. 1966), „Gondoliera“ von Clara Schumann (1819-1896), „Two choral pieces for mixed Choir“ von Valborg Aulin (1860-1926), ein Lied von Chen Yoi (geb. 1953) sowie drei deutsche Lieder Manja Raschka (geb. 1973) in einer Uraufführung.

Kent Carlson hat bewusst nach Kompositionen von Frauen gesucht: Es geht um Musik, die in Leipzig selten aufgeführt wird.

„Der Dämon der Mitte“ im Theater an der Angel

Bevor man sich in eine neue Beziehung stürzt, sollte man mit der Vergangenheit abschließen. Mit diesem Grundgedanken ist Ines Lacroix am Sonntag jeweils um 20 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19 in „Der Dämon der Mitte“ zu erleben.

Ines Lacroix in "Dämon der Mitte" im Theater an der Angel in Magdeburg. Foto: Sara Krasemann/Veranstalter

Hintergrund: Auch Männer können in die Wechseljahre kommen und in eine Midlife-Crisis geraten, die zu Konzentrationsstörungen, Depressionen führt. Vor allem aber führe die männliche Midlife-Crisis zu einem Jugendlichkeitswahn: Der um seine Attraktivität ringende Mann verlässt das angetraute Weib, um sich für eine junge schöne Fee in einen Märchenprinzen zu verwandeln. Zurück bleibt die verlassene Ehefrau, die die neu gewonnene „Freiheit“ in all ihren Höhen und Tiefen durchlebt und dabei viele gut gemeinte Ratschläge von außen erhält.

Die französische Komödie von Florence Cestac, die von Ines Lacroix adaptiert wurde, beleuchtet das Thema auf humorvolle Weise.

Regina Thoss und Dorit Gäbler treten im Magdeburger Hundertwasserhaus auf

Regina Thoss und Dorit Gäbler sind zwei erfahrene Frauen im Showbusiness, die auf den schönsten Bühnen im In- und Ausland aufgetreten sind. Wenn sie sich an ihre gemeinsamen, spannenden und lustigen Erlebnisse erinnern, sind sie in Bestform und bringen ihr Publikum zum Lachen. Am Sonntag treten die Frauen im Theater in der Grünen Zitadelle auf. Beginn ist um 15 Uhr.

Die beiden Damen teilen mit den Zuschauern unbekannte Geschichten über bekannte Kollegen und singen bekannte Lieder solo und im Duett. Regina Thoss ist eine deutsche Schlager- und Chansonsängerin und Rundfunkmoderatorin. Erfolgreich war sie zu DDR-Zeiten – und auch nach der Wende blieb sie der Bühne treu.

Dorit Gäbler ist Schauspielerin und Chansonnière. Sie spielte am Theater am Kurfürstendamm in Berlin und an der Komödie Dresden. Ihre Soloprogramme haben den Schwerpunkt „Hildegard Knef“ und sind eine Hommage an die Diva.

Familienprogramm auf dem Magdeburger Moritzhof

Im Moritzhof am Moritzplatz heißt es am Sonntag um 11 und um 14.30 Uhr „Eins zwei drei vier Eckstein“. Abzählreime, Kinderlieder und Spiele, die schon unsere Großeltern kannten, werden hier neu entdeckt. Es erwartet die Zuschauer ein abwechslungsreiches Spiel für Groß und Klein, das fantasievoll zeigt, welche interessanten Geschichten in diesen alten Spielen verborgen sind.

Kerstin Reichelt baut vor den Augen der Zuschauer Kulissen und Figuren auf und um. Es entsteht eine Stadt und es werden Menschen und Tiere lebendig. Die sparsame Ästhetik des Stücks wird Kinder zum Nachahmen animieren. Die Geschichten erzählen von Situationen, die jedem, den Kindern, den Eltern, Omas und Opas vertraut sind.

Frühlingskonzert mit Polizeichor Magdeburg und Polizeichor Dresden in der Johanniskirche

„Komm lieber Mai und mache ...“ – in diesem Sinne gibt der Polizeichor Magdeburg ein Frühlingskonzert. Ein Programm, bunt und vielfältig wie der Frühling, mit bekannten und neuen Melodien bietet Jung und Alt unterhaltsame Stunden ist für Sonntag, 15 Uhr, in der Magdeburger Johanniskirche geplant.

Unterstützt werden die Magdeburger durch den Polizeichor Dresden.

Oper „Der Liebestrank“ im Magdeburger Opernhaus

Eigentlich hätte es Gaetano Donizetti gern gesehen, als Komponist ernster historischer Opern z. B. über den Tod Anne Boleyns, der dritten Frau Heinrichs VIII., bekannt zu werden. Doch Schicksal und Publikum wollten es anders: Den größten Erfolg seiner Karriere feierte der aufstrebende Opernkomponist 1832, nur gut ein Jahr nach besagter Anna Bolena, mit einer Opera buffa: „Der Liebestrank“ erzählt die Geschichte von einem jungen Liebhaber und dessen erwachendem Selbstvertrauen sowie der Frage nach dem Grund für wahre Liebe. Regisseurin Mirella Weingarten hat eine eigene fantastische Bühnenwelt für diese Perle des Belcanto entwickelt.

Der Liebestrank Andreas Lander

Die Oper wird in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln aufgeführt und ist ab 10 Jahren geeignet. Vorstellungen sind für das Magdeburger Opernhaus im Universitätsplatz 9 am Sonntag um 16 Uhr, am 13. Mai und 3. Juni jeweils um 19.30 Uhr sowie am 18. Mai um 18 Uhr geplant.

Frühlingskonert mit dem Magdeburger Knabenchor

Ein Frühlingskonzert steht für am Sonntag auf dem Programm der Magdeburger Nicolaikirche. Ab 17 Uhr singt hier der Magdeburger Knabenchor, der von Frank Satzky geleitet wird.