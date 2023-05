Der 1. Mai ist Feiertag. Zeit für Freizeit in Magdeburg. Geboten wird in der Landeshauptstadt einiges.

Magdeburg - Swing und Kunst, französische Filme, Rummel und eine DDR-Führung - der Veranstaltungskalender von Magdeburg hält eine Reihe von Ideen für die Freizeit bereit. Die Volksstimme hat die Freizeittipps zusammengetragen. Wer am frühen Montagmorgen noch etwas unternehmen möchte - die Partys der Clubs sind auf einer eigenen Seite zusammengestellt. Und die Tipps für Sonntag, 30. April, gibt es hier.

Jahrmarkt auf dem Messeplatz

Die Frühjahrsmesse findet bis zum 7. Mai 2023 auf dem Messeplatz „Max Wille“ an der Elbe statt. Es ist die nunmehr 574. Messe. Und auch diesmal werden den Tausenden Besuchern Nervenkitzel, Attraktionen und viele beliebte Leckereien geboten. Zu den Highlights gehört ein Riesenrad, das durch seine stattliche Höhe von 35 Metern die Silhouette der Stadt für einige Wochen unübersehbar verändern wird. Mit dabei ist „Heart-Breaker“. Hier erleben die Fahrgäste eine adrenalinreiche Reise um die eigene Achse.

Zur Messe-Halbzeit gab es dann einen spannenden Karussell-Wechsel auf dem Messeplatz. Denn am 20. April wurde der „Streetfighter“ abgebaut. Der „Ersatz“ hat es in sich: Es ist eine Weltneuheit, die bereits zur Frühjahrsmesse 2022 nach Magdeburg kommen sollte, aber wegen fehlender Spezialelektronik musste der Termin in letzter Minute abgesagt werden. Nun ist es so weit und die Schaustellerfamilie Köhrmann aus Nienburg kann erstmals in Magdeburg ihre Neuerwerbung „Escape Flight of Fear“ präsentieren. Das Fahrgeschäft wurde in der besten Karussellschmiede der Welt (Mondial) entwickelt und gebaut. Es ist das weltweit erste Fahrgeschäft dieser Art und kann nun ausprobiert werden. Kleiner Tipp: Ohne eine Menge Mut und Durchhaltevermögen sollte man besser nicht einsteigen.

Frühjahrsmesse in Magdeburg. Foto: Konstantin Kraft

Neben den Neuheiten bietet die Frühjahrsmesse wieder viel Fahrspaß, Nervenkitzel und Gaumenfreuden. So sind das Fahrgeschäft „Break Dance“ ebenso mit dabei wie „Magic“, die Berg- und Tal-Bahn „Musikladen“ oder die „Südseewelle“ - alle mit modernster LED-Lichttechnik nachgerüstet. Mit dabei auch die Piratenschaukel und der lustige Hindernisparcours „Gaudi-Alm“ sowie die Autoscooter-Dauerbrenner „Radio Station“ und „Stardrive“. Hinzu kommen mehr als zehn Kinderfahrgeschäfte, wobei der Nostalgie-Kettenflieger seine 123. Saison erlebt. Darüber hinaus lassen Kindereisenbahn, „Avus-Bahn“ und Babyflug die Herzen der Kinder höher schlagen.

Geöffnet ist am Donnerstag und Freitag um 15 Uhr, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen bereits um 14 Uhr. Der Eintritt kostet einen Euro.

Swing im Magdeburger Moritzhof

Immer wieder montags trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen – heute im Moritzhof. Dieser befindet sich im Moritzplatz 1.

Ab 19.30 Uhr gibt es den Taster als Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige. Gezeigt werden Grundschritte und einfache Figuren des Lindy Hop. „Ab 20.15 Uhr gehen wir über ins freie Training / Social Dance und lassen die Füße fliegen“, heißt es in der Einladung.

Magdeburg-Führung zum Thema DDR

Für einen Tag zurück in die DDR: Eine exklusive Führung gibt am Maifeiertag außergewöhnliche Einblicke in das Magdeburg der 1950er bis 1980er Jahre. Entlang Magdeburgs Flaniermeile Breiter Weg erkunden die Teilnehmer die Stadtplanung und Architektur der DDR-Epoche, von den frühen Anfängen des Wiederaufbaus im so genannten "Zuckerbäckerstil" bis zu den funktionalen Neubauten des Nordabschnitts.

Highlight der Führung ist dann ein Blick hinter die Fassaden: Die MWG-Museumswohnung der MWG-Wohnungsgenossenschaft eG und des MWG-Nachbarschaftsvereins zeigt noch heute, wie die DDR-Bürger gelebt haben. Vom Hochspülkasten bis zum Kachelofen sind hier echte Originale erhalten. Spielzeug, Verpackungen und technische Geräte zeigen, was damals zum Alltag gehörte.

Treffpunkt ist um 13 Uhr an der Touristinformation im Breiten Weg 13. Die Zahl der Plätze ist begrenzt - eine Buchung ist online möglich.

Normalerweise haben die meisten Museen am Montag geschlossen - nicht so in diesem Jahr am Maifeiertag. Das Kunstmuseum Magdeburg um Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 hat von10 bis 18 Uhr geöffnet. Dort läuft zurzeit eine Sonderausstellung: Eine Minute und dreißig Sekunden. Das ist die durchschnittliche Länge eines Beitrags in einem Nachrichtenblock wie in den "Tagesthemen" oder dem "Heute Journal". Monika Huber erstellt seit Anfang 2011, mit dem Beginn des „Arabischen Frühlings“, ein digitales Archiv aus Nachrichtenbildern - das „Archiv Einsdreissig“.

Ebenfalls ab 10 Uhr geöffnet haben das Kulturhistorische Museum Magdeburg und das Museum für Naturkunde in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73. „Welche Taten werden Bilder?“ ist die eine Sonderausstellung, die bis 8. Oktober läuft und in der es darum geht, wie Kaiser Otto I. in den verschiedenen Jahrhunderten wahrgenommen wurde.

Auch ab 10 Uhr geöffnet hat das Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65. Hier wird neben den Dauerexponaten derzeit eine Sonderausstellung über Vertragsarbeiter in der DDR gezeigt.

Französische Filmwochen in Magdeburg

Derzeit laufen in Magdeburg die französischen Filmwochen. Unter anderem werden am Montag ein Kinderfilm und eine Preview im Moritzhof im Moritzplatz 1 gezeigt.

Neneh - Superstar heißt ein Film für Kinder ab sechs Jahren. Als die 12-jährige Neneh an der renommierten Ballettschule der Pariser Oper aufgenommen wird, kann sie ihr Glück kaum fassen. Tanzen war schon immer ihre Leidenschaft. Als einziges Schwarzes Mädchen an der Schule merkt sie jedoch bald, dass sie es trotz ihres unbestrittenen Talents schwerer hat als ihre Mitstreiterinnen. Vorführungen beginnen am Sonntag und am Montag sowie am 7., 14. und 21. Mai jeweils um 14 Uhr sowie jeweils um 15 Uhr am 6., 13., 15., 17., 19., 27. und 29. Mai jeweils um 15 Uhr.

Meine Schwester, ihre Hochzeit und ich läuft heute als Preview auf Französisch mit deutschem Untertitel. Beginn ist um 16 Uhr. Eine weitere Vorstellung im Original mit Untertitel ist für den 8. Mai um 18.15 Uhr geplant. Vorstellungen in deutscher Synchronisation laufen am 4., 9., 10. und 30.5. um 18.15 Uhr, am 5.5. um 18.45 Uhr, am 6.5. um 20.30 Uhr, am 7.5. um 18 Uhr, am 11.5. um 16.30 Uhr, am 12. und 13.5. um 17 Uhr, am 14.5. um 19.45 Uhr, am 21.5. um 16 Uhr, am 25.5. um 20.15 Uhr und am 28.5. um 16.45 Uhr. Die Geschichte: Adrien sitzt fest - bei einem Familienessen. Bei dem Papa die gleichen Anekdoten wie immer zum Besten gibt, Mama die ewig gleiche Lammkeule serviert und Sophie, seine Schwester, ihrem zukünftigen Ehemann zuhört, als wäre er Einstein. Adrien wartet stattdessen, wartet darauf, dass Sonia, die Liebe seines Lebens, auf seine SMS antwortet und die "Pause" beendet, die sie ihm und ihrer Beziehung seit einem Monat verordnet hat.

Weitere Filme der französischen Filmwochen, die heute gezeigt werden, sind um 16.30 als Original mit Untertitel Die Gewerkschafterin und in der französischen Originalversion Die Drei Musketiere - D'Artagnan.