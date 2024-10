Der Verein der Eisenbahnfreunde zeigt in einer Ausstellung neue Loks, Motive und Landschaften. Aber auch Gastvereine bauen auf.

Durch sachsen-anhaltische Miniaturlandschaften fahren ab Freitag Modelleisenbahnen in den Räumlichkeiten der Tanzschule Diefert.

Magdeburg. - Beeindruckende Miniaturwelten, welche die Liebe zum Detail widerspiegeln und von selten gewordenen Modelleisenbahnen durchfahren werden, sind ab 4. Oktober 2024, in Magdeburg zu sehen.

Die Eisenbahnfreunde der Landeshauptstadt veranstalten gemeinsam mit den Straßenbahnfreunden eine Ausstellung, in der neben ihren bekannten Vereinsanlagen mit unterschiedlichen Motiven auch der neue Abschnitt „Michaelstein“ auf der Rübelandbahn zu sehen ist. Darüber hinaus präsentieren verschiedene Gastvereine, durch welche Landschaften ihre Züge fahren.

Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag, 4. Oktober, um 14 Uhr in den Räumlichkeiten der Tanzschule Diefert (Albert-Schweitzer-Straße 16). Am Wochenende, 5. und 6. Oktober, öffnen sich die Türen jeweils um 10 Uhr und schließen sich Freitag und Sonnabend um 18 Uhr und Sonntag um 17 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 6,50 Euro und für Kinder 3,50 Euro.