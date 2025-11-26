Die Magdeburger Fahrbibliothek hat eine Panne. Der Bücherbus ist deshalb derzeit in der Werkstatt. Welche Auswirkungen das auf die Nutzer des Angebots hat.

Die Fahrbibliothek Magdeburg musste in die Werkstatt.

Magdeburg. - Nutzer der Magdeburger Fahrbibliothek warten derzeit vergeblich an den über die Stadt verteilten Haltepunkten. Denn der blaue Bücherbus ist seit dem 25. November 2025 kaputt. Wie die Stadtbibliothek aktuell informiert, habe das Fahrzeug eine Panne.