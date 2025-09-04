Durch eine Kooperation kommen seit zehn Jahren Auszubildende aus der Mongolei nach Magdeburg, um einen handwerklichen Beruf zu erlernen. Zwei Azubis erzählen aus ihrem Alltag auf der Baustelle der Stadthalle und welche Herausforderungen es für sie gibt.

Azubis aus der Mongolei sind wichtiger Nachwuchs im Handwerk

Altantogos Gombosuren (links) und Odkhuu Enkhzul sind beide im dritten Lehrjahr. Sie machen in Magdeburg eine Ausbildung im Trockenbau. Derzeit sind sie auf der Baustelle der Stadthalle eingesetzt.

Magdeburg. - Daran, dass die Stadthalle eines Tages ein moderner Ort wird, wirken aktuell auch Odkhuu Enkhzul und Altantogos Gombosuren mit. Der 24-jährige Mann und die 20-jährige Frau sind beide im dritten Lehrjahr und sind für ihre Ausbildung aus der Mongolei nach Magdeburg gekommen.