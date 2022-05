Bäume in Magdeburg: Jagd auf gefrässigen Asienkäfer geht weiter

Solche Pheromonfallen für den Asiatischen Laubholzbockkäfer werden in Magdeburg aufgehängt.

Magdeburg - Wie in den Jahren zuvor werden auch 2022 wieder sogenannte Pheromonfallen, also Fallen mit einem bestimmten Lockstoff, im Nordosten Magdeburgs aufgehängt. Sie dienen der Überwachung des Fluges des Asiatischen Laubholzbockkäfers (ALB) in der durch die Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt (LLG) festgesetzten Quarantänezone.