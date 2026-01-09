In Magdeburg ist zwischen Nicolaikirche und Lübecker Straße vieles fertig, anderes noch offen. Ein aktueller Blick auf den Nicolaiplatz.

Bäume und Bauverzug: Was auf Magdeburger Nicolaiplatz derzeit passiert

Der Nicolaiplatz in Magdeburg: Gehweg und Umfahrung sind bereits fertig.

Magdeburg. - Wer hätte das gedacht: Auch der Magdeburger Nicolaiplatz reiht sich ein in die Liste der landeshauptstädtischen Dauerbaustellen – sehr zum Leidwesen vieler Anwohner. Eigentlich sollten die Arbeiten bereits zu Jahresbeginn abgeschlossen sein, doch daraus wurde nichts. Die Volksstimme hat sich vor Ort umgeschaut.