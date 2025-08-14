Junge Leute kämpfen mit einem besetzten Baumhaus für den Erhalt eines Stadtwäldchens in Magdeburg und haben ihre Aktion nun verlängert. Derweil laufen hohe Kosten auf.

Zum Start des Baumhauses waren dutzende Polizisten mit Einsatzwagen angerückt.

Magdeburg - Der Protest gegen die mögliche Rodung eines kleinen Stadtwäldchens an der Elbe in Höhe der Sternbrücke in Magdeburg soll auf unbegrenzte Zeit fortgesetzt werden. Das kündigten die Initiatoren auf Nachfrage der Volksstimme an. Warum der Protest den Steuerzahler pro Woche rund 20.000 Euro kostet.