  4. Baustelle in Magdeburg: Umleitung für Fußgänger und Radfahrer legalisiert

Spur für Autofahrer wird gesperrt Stadt lenkt ein: Baustelle in Magdeburg wird fußgängerfreundlicher

Wegen eines gesperrten Gehwegs am Magdeburger Nicolaiplatz waren Fußgänger und Radfahrer auf die Fahrbahn ausgewichen. Die Stadt hat dies nun legalisiert.

Von Stefan Harter Aktualisiert: 08.10.2025, 09:56
Die Stadt hat die Sperrung an der Baustelle am Magdeburger Nicolaiplatz für Fußgänger entschärft.
Magdeburg. - Die Magdeburger Stadtverwaltung hatte offenbar ein Einsehen mit den Fußgängern am Nicolaiplatz. Aufgrund der dortigen Baustelle war der Gehweg in Richtung Norden bereits seit Monaten gesperrt gewesen. Und sollte das nach jüngsten Angaben auch noch bis Ende 2025 bleiben - trotz Kritik von Anwohnern.