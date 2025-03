Magdeburg - In der Ebendorfer Chaussee in Magdeburg wurde am 13. März 2025 die bereits angekündigte Änderung der Verkehrsführung umgesetzt. Im Bereich der Kreuzung Milchweg/Johannes-R.-Becher-Straße wird der Autoverkehr nun durch den bisherigen Bereich der dortigen Baustelle geleitet, weil die Arbeiten nun so weit fortgeschritten sind, dass sie in die Einmündung des Milchwegs wandern.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.