Die MVB kündigen eine neue Baustelle in Magdeburg an.

Magdeburg - Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) kündigen den Baubeginn für einen weiteren Teilabschnitt einer neuen Straßenbahnstrecke in Richtung Norden an. Am Montag, 4. März 2024, startet der Umbau der Kreuzung Ebendorfer Chaussee/Milchweg/Johannes-R.-Becher-Straße. An diesem Knotenpunkt der neuen Straßenbahntrasse werden später einmal die aus dem Neustädter Feld kommenden Fahrzeuge auf die bestehenden Strecken in Richtung Kannenstieg und Ikea treffen.

Im Zuge des Umbaus der Kreuzung werde nicht nur das dafür vorbereitete neue Gleiskreuz komplettiert, sondern auch Kanalbauarbeiten ausgeführt sowie Trinkwasser- und Elektroleitungen erneuert, teilen die MVB mit.

MVB rechnen mit 14 Monaten Bauzeit für neues Gleiskreuz

Nach Angaben des Verkehrsunternehmens wird von einer Bauzeit von 14 Monaten ausgegangen. Mindestens bis Mai 2025 wird es also rund um die Kreuzung zu Verkehrseinschränkungen kommen. Der Umbau werde in mehreren Phasen realisiert, wodurch sich die Verkehrsführung immer wieder ändern werde.

So soll die neue Straßenbahnstrecke in Richtung Magdeburg-Nord einmal aussehen. Visualisierung: Ing.-Büro Dipl.-Ing. H. Vössing GmbH

Zum Start wird die Ebendorfer Chaussee nur in Richtung Lerchenwuhne/Ikea-Möbelhaus befahrbar sein. Aus dem Milchweg kann entsprechend nur in diese Richtung abgebogen werden. Eine Zufahrt zur Johannes-R.-Becher-Straße sei nicht möglich.

Abfahrt vom Magdeburger Ring wird gesperrt

Außerdem wird die Abfahrt vom Magdeburger Ring zur Ebendorfer Chaussee in Richtung Halberstadt gesperrt. An dieser Stelle wird erneut eine Behelfsausfahrt für die Bewohner des Kannenstiegs eingerichtet. Schon während des Baus des Streckenasts entlang der Becherstraße erfolgte die Ausfahrt über die Otto-Nagel-Straße. Dies gilt nun wieder.

Die entsprechenden Umleitungen werden ausgeschildert sein. So sollen Autofahrer, die von der Autobahn 2, Ikea oder dem Florapark kommen, über die Lerchenwuhne und den Olvenstedter Graseweg fahren. Für die gesperrte Ringabfahrt führt die Umleitung über den Neuen Sülzeweg und den Loitscher Weg. Dort gilt deswegen wieder ein Park- und Halteverbot.

Parkverbot für Anwohner im Kannenstieg

Der kleine Parkplatz am neuen Gleisrichterunterwerk an der Ebendorfer Chaussee ist bis auf vier Kundenparkplätze für eine Versicherung gesperrt, erklärt MVB-Sprecher Tim Stein auf Volksstimme-Nachfrage. Dieser war während der Bauphase in der Becherstraße als Ausweichparkplatz für die Anwohner des Loitscher Wegs vorgehalten worden, weil damals dort ebenfalls schon ein Parkverbot galt. Jetzt wird der Parkplatz aber für die Baustelleneinrichtung benötigt, so Stein.

Die Karte zeigt die Einschränkungen durch die MVB-Baustelle in Magdeburg. Grafik: PrePress Media

Die neue Gleiskreuzung ist Teil des 5. Bauabschnitts der 2. Nord-Süd-Verbindung für die Straßenbahn. Diese 1,5 Kilometer lange Teilstrecke reicht vom Hermann-Bruse-Platz bis zur Ebendorfer Chaussee. Das Vorhaben werde vom Land Sachsen-Anhalt finanziell gefördert, teilen die MVB mit.

Baustelle auf dem Magdeburger Ring für neue Straßenbahnstrecke

Der 6. Bauabschnitt zwischen Ebendorfer Chaussee und Endhaltestelle Kannenstieg wurde bereits Ende 2021 freigegeben. Der 4. Bauabschnitt zwischen Hermann-Bruse-Platz und Damaschkeplatz befindet sich bis auf eine kurze Strecke am Lorenzweg ebenfalls noch im Bau.

Dazu gehört unter anderem die Großbaustelle auf dem Magdeburger Ring zwischen Damaschkeplatz und Albert-Vater-Straße. Die Schnellstraße wird mehrere Meter nach Osten verlegt, damit die neue Linie 8 einmal dort entlang fahren kann.

Bis es so weit ist, dauert es aber noch. Wie Tim Stein erklärt, soll 2027 die erste Bahn fahren. Zuvor steht noch die Querung der B 1 als große bauliche und verkehrliche Herausforderung an.