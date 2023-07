In den Glacis-Anlagen in Magdeburg-Stadtfeld wird wieder gefeiert. Der Eintritt ist wie immer frei. Das ist für das dritte Glacis-Open-Air geplant.

Magdeburg - Das einzigartige, eintrittsfreie Ein-Tages-Festival findet heute zum dritten Mal statt. Mit über 8000 Besuchern im vergangenen Jahr kann es an seinen Erfolg anknüpfen und dieses Jahr mit noch größerem Programm punkten.

Insgesamt elf Kollektive haben sich zusammengetan und unterhalten das Publikum auf sechs Wiesen mit ausgewählten Kunstschaffenden und Workshops von 14 bis 1 Uhr. Jedes Kollektiv kann dabei sein Programm selbst gestalten. Gina Maria Mund und Evelyn Fischer vom Musikkombinat Magdeburg sind für die übergeordnete Koordination zuständig.

Neben den Fördergeldern, Spenden und Sponsoren sind es die ehrenamtlichen Helfer, die einen großen Teil des Festivals erst möglich machen. Dieses Jahr sind es über 100 Menschen, die unentgeltlich mithelfen. Die Frage, wie das Glacis-Open-Air es schafft, so viele Menschen für das Ehrenamt zu begeistern, begründet Gina Maria Mund mit der Hingabe. „Die Liebe, die wir in diese Veranstaltung stecken, bekommen wir mit diesem Zuspruch zurück.“

Amelie Smolareh ist eine der ehrenamtlichen Helferinnen. Sie hat schon öfter bei Festivals mitgeholfen und als sie den Aufruf des Glacis-Open-Airs nach ehrenamtlichen Helfern gesehen hat, hat sie direkt ihre Freunde angefragt, wer noch Lust hat mitzuhelfen.

Amelie Smolareh (rechts) hilft ehrenamtlich bei dem Glacis-Open-Air mit. Hier gerade beim Aufbau. Foto: Lucie-Marie Beutel

Um jedem Menschen auf dem Festival ein sicheres Gefühl zu geben, gibt es neben normaler Security auch ein Awareness Team mit einem Zelt als sicheren Rückzugs- und Unterstützungsort. Fühlt sich ein Gast in einer Situation unwohl, kann er auf dieses Team zurückgreifen. Außerdem wurde ein „Code of Conduct“ festgelegt, in dem „Benimmregeln“ stehen, um jedem ein angenehmes Festivalerlebnis zu garantieren.

Für das Wohlbefinden der umliegenden Nachbarn ist das Ordnungsamt in direktem Kontakt mit den Veranstaltern und auch nachts innerhalb Magdeburgs im Einsatz, um die Einhaltung der Lautstärke zu überprüfen.

Gina Maria Mund und Evelyn Fischer, stellvertretend für alle Kollektive, ist es ein großes Anliegen, das Glacis-Open-Air so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Deswegen wirbt das Festival unter anderem nicht über Plakate. Zudem werden nur Flaschengetränke ausgegeben und der Müll wird nach dem Einsammeln sortiert. Außerdem werden die Gäste gebeten, mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. „Unser Ziel ist es, den Ort sauberer zu hinterlassen.“

Wer das Festival unterstützen will, kann eine Spende in die Hutkasse tun, die auf dem Gelände umherwandert.