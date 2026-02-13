Einen beträchtlichen Anteil an Arbeit in Magdeburg machen heute Bürojobs aus. Ein Blick auf den Immobilienmarkt zeigt, dass hier ein Umschwung ansteht.

Die Arbeit im Büro ist für viele Menschen Alltag. In Magdeburg verändert sich der Markt für Büroimmobilien derzeit spürbar.

Magdeburg. - Auf dem Magdeburger Büromarkt deutet sich ein Wandel an. Das zeigen die Zahlen, die der Immobiliendienstleister Aengevelt mit Regionalleiterin Annett Lorenz-Kürbis veröffentlicht hat.

Der Büromarkt zeigte sich demnach 2025 deutlich robuster als das Vorjahr und beispielsweise als 2022. Das geht aus den „Aengevelt Quaterlies“ hervor. Nach einem bereits starken ersten Halbjahr hat sich die positive Entwicklung auch im dritten Quartal fortgesetzt.

Wie viel an Büroflächen in Magdeburg vermietet wurde

Allein zwischen Juli und September wurden in Magdeburg rund 5.400 Quadratmeter Bürofläche vermietet. Damit lag der Flächenumsatz nicht nur deutlich über dem Wert des Vorjahresquartals, sondern auch leicht über dem langjährigen Durchschnitt. In den ersten neun Monaten des Jahres summierte sich die Vermietungsleistung auf etwa 16.000 Quadratmeter – ein Wert, der das Zehnjahresmittel für diesen Zeitraum klar übertrifft.

Auch interessant: Interhyp erwartet keinen großen Immobilienaufschwung

Annett Lorenz-Kürbis erläutert: „Das Homeoffice ist kein Unsicherheitsfaktor mehr. Die meisten Arbeitgeber haben pragmatische Hybridlösungen aus tageweiser Präsenz und Heimarbeit gefunden und ihren Büroflächenbedarf entsprechend definier.“

Wie viel Büroleerstand gibt es in Magdeburg noch?

Parallel zur steigenden Nachfrage hat sich das Angebot verknappt. Die verfügbaren Büroflächen sind seit ihrem Höchststand Ende 2021 kontinuierlich zurückgegangen.

Ende des dritten Quartals 2025 standen in Magdeburg nur noch gut 52.000 Quadratmeter leer. Die Leerstandsquote sank damit auf 4,9 Prozent.

Wie hoch sind die Büromieten in Magdeburg?

Diese Entwicklung macht sich auch bei den Mieten bemerkbar. Die Spitzenmiete stieg bis Ende September auf 15,20 Euro pro Quadratmeter, in zentralen Lagen liegen die Durchschnittsmieten inzwischen bei rund 12,60 Euro, in citynahen Bereichen bei etwa 10,50 Euro.

Auffällig ist die wachsende Bautätigkeit. Bereits zur Jahresmitte wurden rund 10.000 Quadratmeter neue Büroflächen fertiggestellt – deutlich mehr als im gesamten Vorjahr. Für 2025 insgesamt erwartet Aengevelt ein Fertigstellungsvolumen von etwa 24.000 Quadratmetern. Damit deutet vieles darauf hin, dass der Magdeburger Büromarkt nicht nur von Nachfrage, sondern auch von neuem Angebot getragen wird. Gerade für Unternehmen, die expandieren wollen, verbessert sich damit die Auswahl spürbar.