Jugendliche aus dem Stadtteil Cracau in Magdeburg hatten sich einen Bolzplatz gewünscht. Der FCM-FanRat sagte seine Unterstützung zu. Nun steht das Projekt kurz vor der Fertigstellung.

Bolzplatz von FCM-Fans in Magdeburg ist fast fertig

Magdeburg - Sie haben ihr Versprechen wahr gemacht. Jedenfalls so gut wie. Mitglieder vom FCM-Fanrat waren am Donnerstag (7. September) erneut auf der Brachfläche Am Brellin tätig.

Sie unterstützten eine eigens beauftrage Baufirma dabei, zwei Tore und einen Ballfangzaun für den neuen Bolzplatz zu installieren. Jetzt fehlt nicht mehr viel, bis hier gekickt werden kann.

In den nächsten Wochen soll die Einweihung erfolgen, sagte Rainer Grußka vom FanRat. Bis dahin müssen unter anderem die Betonfundamente mit Erde aufgefüllt werden.

Außerdem steht noch eine Bauabnahme durch den Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg aus. „Wenn die erfolgt ist, planen wir kurzfristig die Eröffnung.“

Fans gehen den Gang durch die Bürokratie

Die blau-weiße Fangemeinschaft finanziert den Bau des Bolzplatzes aus der eigenen Tasche. Es handelt sich um einen kleinen, fünfstelligen Betrag.

Allerdings ist die Arbeitsleistung der engagierten Fans da nicht mit eingerechnet. „Wir haben hier mit relativ geringen Mitteln einen deutlichen Mehrwert geschaffen“, sagte Rainer Grußka.

Ausgangspunkt für das Projekt war der sehnliche Wunsch von Jugendlichen im Quartier nach einem öffentlichen Bolzplatz. Der FanRat sagte kurzerhand Unterstützung zu. Das war vor gut eineinhalb Jahren. Die Realisierung des Vorhabens gestaltete sich schwieriger als gedacht.

In guter Absicht hatten die Fans zunächst im Mai 2022 zwei Tore auf der Brachfläche aufgestellt. Ein Wochenende lang konnte dort gespielt werden. Dann wurden die Tore vom Stadtgartenbetrieb abgebaut. Aus Sicherheitsgründen. Es fehlte eine Genehmigung.

Doch die Fans wollten sich davon nicht unterkriegen lassen und bestritten den offiziellen Weg durch die Bürokratie. Sie trugen die nötigen Papiere zusammen. Nun steht das Projekt kurz vor dem Abschluss.

Hintergrund: Der FCM-FanRat ist ein Verein und hat rund 100 Mitglieder. Zuletzt wurde der Neubau einer Zauntribüne gemeinsam mit dem Block U in der MDCC-Arena realisiert.