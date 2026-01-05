weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Brand in Wohn- und Geschäftshaus: Ermittlungen und Statikprüfung dauern

Wohn- und Geschäftshaus gesperrt Nach verheerendem Feuer in Magdeburg: So ist der aktuelle Stand

In dem Wohn- und Geschäftshaus in der Sternstraße in Magdeburg hat es nach dem verheerenden Brand statische und kriminaltechnische Untersuchungen gegeben. So geht es in dem Haus nun weiter.

Von Ivar Lüthe Aktualisiert: 05.01.2026, 13:10
Erste statische sowie kriminaltechnische Untersuchungen hat es in dem Brandhaus in der Sternstraße in Magdeburg gegeben. Kann das Haus bald wieder für die Mieter freigegeben werden? 
Erste statische sowie kriminaltechnische Untersuchungen hat es in dem Brandhaus in der Sternstraße in Magdeburg gegeben. Kann das Haus bald wieder für die Mieter freigegeben werden?  Foto: Lukas Eßer

Magdeburg. - Seit dem Großbrand in dem Wohn- und Geschäftshaus in der Sternstraße in Magdeburg ist das Gebäude gesperrt. Nun hat es erste statische und auch kriminaltechnische Untersuchungen gegeben. Welche Erkenntnisse diese gebracht haben.