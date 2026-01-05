Wohn- und Geschäftshaus gesperrt Nach verheerendem Feuer in Magdeburg: So ist der aktuelle Stand
In dem Wohn- und Geschäftshaus in der Sternstraße in Magdeburg hat es nach dem verheerenden Brand statische und kriminaltechnische Untersuchungen gegeben. So geht es in dem Haus nun weiter.
Aktualisiert: 05.01.2026, 13:10
Magdeburg. - Seit dem Großbrand in dem Wohn- und Geschäftshaus in der Sternstraße in Magdeburg ist das Gebäude gesperrt. Nun hat es erste statische und auch kriminaltechnische Untersuchungen gegeben. Welche Erkenntnisse diese gebracht haben.