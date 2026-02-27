Steigende Sicherheitskosten, drohende Privatisierung, interne Konflikte: Die Stadt Magdeburg prüft derzeit vier Wege, um den Weihnachtsmarkt zu retten. Ein Modell gilt intern als klarer Favorit.

Budenzauber in Gefahr: Das sind die vier Varianten für Magdeburgs Weihnachtsmarkt

Der Magdeburger Weihnachtsmarkt kurz nach der Eröffnung 2025: Wie er in diesem Jahr fortgeführt wird, ist noch unklar.

Magdeburg. - Wie geht es mit dem Magdeburger Weihnachtsmarkt weiter? Diese Frage stellte sich nicht nur nach dem schrecklichen Anschlag am 20. Dezember 2024, sondern auch aktuell wieder. Nachdem Rufe nach einer Privatisierung laut wurden, geht nun auch die Stadtverwaltung in die Offensive - mit vier Varianten, die hinter geschlossenen Türen diskutiert werden.