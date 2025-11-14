Der Bund fördert den Bau des Leistungszentrums für den Schwimmsport in Magdeburg. Doch Zeit zum Feiern ist jetzt noch nicht.

Bund sagt Fördermittel für Magdeburg zu: Das war erst der Startschuss (Kommentar)

Magdeburg. - Magdeburg hat den großen Wurf gelandet: Das nationale Schwimmzentrum soll hier entstehen. Doch bevor sich jemand entspannt zurücklehnt – jetzt beginnt der Teil, der weniger mit Rückenlage und mehr mit trockenem Behördenmarathon zu tun hat. Denn während die Schwimmer weiterhin Medaillen einsammeln, liegt der Ball nun eindeutig bei Stadt und Land.