Lange hat Magdeburg zittern müssen. Fließen genügend Fördermittel für das Schwimmen als Leistungssport? Jetzt die gute Nachricht aus Berlin.

Die Elbeschwimmhalle in Magdeburg war bislang das bedeutendste Trainingszentrum für den Leistungsbereich der Sportart in der Landeshauptstadt.

Magdeburg. - Was für Magdeburg lange auf der Kippe stand, wird nun Realität: Der Deutsche Bundestag hat frisches Geld für den Spitzensport bewilligt und damit auch den Weg frei gemacht für das Schwimmzentrum für Deutschland in Magdeburg. Die Entscheidung ist ein Durchbruch für ein Projekt, das die Stadt und das Land seit Jahren vorantreiben – oft gegen politische und finanzielle Ungewissheiten.