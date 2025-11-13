GWA Alte Neustadt vor Auflösung Bürgergremium in Magdeburger Stadtteil steht vor dem Aus - das ist der Grund
Die Gemeinwesenarbeitsgruppe (GWA) eines Magdeburger Stadtteils steht kurz vor dem Aus. Geld für Veranstaltungen und Projekte würde dann an andere Wohnquartiere gehen.
13.11.2025, 06:30
Magdeburg. - Die Gemeinwesenarbeitsgruppen (GWA) in den einzelnen Magdeburger Stadtteilen erfüllen eine wichtige Funktion. Veranstaltungen werden durch sie unterstützt, Aktionen fürs Quartier organisiert und Probleme an die Stadtverwaltung herangetragen. Doch einem dieser Bürgergremien droht jetzt das Aus.