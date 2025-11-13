Die Gemeinwesenarbeitsgruppe (GWA) eines Magdeburger Stadtteils steht kurz vor dem Aus. Geld für Veranstaltungen und Projekte würde dann an andere Wohnquartiere gehen.

Bürgergremium in Magdeburger Stadtteil steht vor dem Aus - das ist der Grund

Im Magdeburger Stadtteil Alte Neustadt steht ein wichtiges Bürgergremium kurz vor dem Aus.

Magdeburg. - Die Gemeinwesenarbeitsgruppen (GWA) in den einzelnen Magdeburger Stadtteilen erfüllen eine wichtige Funktion. Veranstaltungen werden durch sie unterstützt, Aktionen fürs Quartier organisiert und Probleme an die Stadtverwaltung herangetragen. Doch einem dieser Bürgergremien droht jetzt das Aus.