Die Gewerkschaft Verdi hat für Donnerstag bis einschließlich Samstag zu einem Warnstreik bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben aufgerufen. Das sagen die MVB zu den Forderungen und dem Streik.

MVB-Kritik an Verdi-Streik in Magdeburg: Nicht nachvollziehbar und unangemessen

Magdeburg. - Drei Tage lang sollen die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) ab Donnerstag bestreikt werden. Der Verkehr soll erst am Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr wieder anlaufen. Die Gewerkschaft Verdi will ihre Forderungen im laufenden Tarifstreit untermauern und Druck aufbauen. Was MVB-Geschäftsführerin Birgit Münster-Rendel zu den Warnstreiks und den Forderungen von Verdi sagt.