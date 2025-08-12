Das Magdeburger Amo wird wieder Heimstätte für viele Fans der japanischen Pop-Kultur. Manga- und Anime-Fans sowie Cosplayer aus der Region und weit darüber hinaus kommen zur Contaku. Was Besucher wissen sollten.

Contaku 2025 in Magdeburg: Die wichtigsten Fakten rund um die Convention für Anime- und Manga-Fans

Bunte Kostüme, lebendige Auftritte und jede Menge Gleichgesinnte: Die Contaku im Amo Kulturhaus in Magdeburg bietet einen farbenfrohen Einblick in die japanische Popkultur.

Magdeburg. - Bald wird’s wieder bunt in Magdeburg: Am 16. und 17. August 2025 öffnet die Contaku ihre Türen im Amo Kulturhaus. Hunderte Fans von Anime, Manga, Cosplay oder japanische Popkultur strömen dann wieder in die Landeshauptstadt. Die wichtigsten Fakten rund um Tickets, Programm und Zeiten im Überblick.