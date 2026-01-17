Thema für Marc Rath waren auf der Volksstimme-Gala die Magdeburger Stärken in schweren Zeiten und der Wert des Engagements der Menschen.

Volksstimme-Chefredakteur Marc Rath spricht auf der Ehrung für die Magdeburger des Jahres im Alten Theater am Jerichower Platz.

Magdeburg. - Im Alten Theater am Jerichower Platz sind die „Magdeburger des Jahres 2025“ von der Volksstimme geehrt worden. Auch Volksstimme-Chefredakteur Marc Rath war unter den Rednern. Er erinnerte daran, dass Magdeburg auf ein außergewöhnliches Jahr zurückblickt. Noch immer hallt das Attentat nach, das Magdeburg erschüttert hat. Es war kein unberechenbares Unglück, kein Unwetter oder Hochwasser – sondern Gewalt, von Menschen gegen Menschen. Die Folgen prägen Magdeburg bis heute und werden es wohl noch lange tun - und doch blickt die Stadt voran.