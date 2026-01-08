Tiefstwerte von bis zu -15 Grad - den Obdachlosen in Magdeburg stehen harte Nächte bevor. Wie viel für Helfer aktuell zu tun ist.

Der letzte Schlafsack ist ausgegeben: Kältebus erlebt Ansturm vor klirrend frostigen Nächten

Symbolbild: Helfer verteilen Lebensmittel aus einem Kältebus an Bedürftige. Solche Hilfe für Obdachlose gibt es auch in Magdeburg.

Magdeburg. - Ende der Woche wird es noch einmal richtig kalt in Magdeburg: bis zu minus 15 Grad sind angekündigt. Wer auf der Straße lebt, kämpft bei diesen Temperaturen ums nackte Überleben. Wie wichtig gerade jetzt Hilfe für Bedürftige ist, zeigt sich auch bei den Helfern der Magdeburger Kältebusse.