Ein gesperrter Briefkasten der Deutschen Post in Magdeburg hat für Unmut und Nachfragen gesorgt. Was das Unternehmen dazu sagt.

Deutsche Post sperrt Briefkasten in Magdeburg

Magdeburg - Rot-weißes Absperrband ist rund um den gelben Kasten gewickelt worden. Über der Klappe – in der eigentlich Briefe und Postkarten eingeworfen werden sollen – ist ein Klebeband mit der Aufschrift „gesperrt“ angebracht.

Seit Kurzem ist der Briefkasten der Deutschen Post in der Bandwirkerstraße/Ecke Brückstraße in Brückfeld nicht mehr nutzbar. Das sorgt für Unmut.

SPD-Stadtrat Karsten Köpp ist von einem Anwohner auf die Sperrung des Briefkastens aufmerksam gemacht worden und hat sich für eine Wiederinbetriebnahme eingesetzt.

Gerade ältere und mobilitätseingeschränkte Anwohner im Quartier hätten die Möglichkeit – dort auf kurzem Wege ihre Post abzuschicken – gerne genutzt.

Die Volksstimme fragte bei der DHL Group zu den Gründen für die Briefkasten-Sperrung nach. Ein Unternehmenssprecher erklärte, dass sich dieser im Bereich einer Baustelle befunden habe.

Andere Optionen

Zur Ergänzung: Die Ein- und Ausfahrt zur Bandwirkerstraße über die Brückstraße ist wegen Straßenbauarbeiten schon länger gesperrt. Eine Zufahrt in das Quartier ist allerdings weiter über Turmschanzenstraße und Am Charlottentor möglich.

Der DHL-Sprecher kündigte an, dass der Briefkasten an diesem Mittwoch (10. April) wieder entsperrt und auch gereinigt werden soll.

Alternativ haben Anwohner die Möglichkeit, die Leistungen der Biberpost zu nutzen. Diese betreibt beispielsweise eine Servicestelle bei Lotto Blume in der Cracauer Straße 60 sowie im Toom-Baumarkt in der Berliner Chaussee 48-50. An letzterer Adresse steht auch ein Biberpost-Briefkasten.