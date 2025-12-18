Spott, Abwertung, Relativierung: Die Reaktionen auf die Magdeburger Influencerin Zachi zeigen, warum Feminismus kein Gefühl, sondern notwendig ist.

Karolin Aertel ist Reporterin bei der Volksstimme in Magdeburg.

Magdeburg. - Man kann über Feminismus streiten. Über Begriffe, Strategien, Tonlagen. Worüber man nicht mehr streiten sollte: darüber, dass es ihn braucht. Ein Blick in die Facebook-Kommentarspalte unter dem Artikel über die Magdeburger Influencerin Zachi alias Nicole Zacharias bestätigt das.