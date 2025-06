Zum Ferienstart lockt das Wetter auch in Magdeburg viele Menschen ins Schwimmbad. Doch nicht alle Seen, Schwimmhallen und Freibäder sind geöffnet. Die wichtigsten Hinweise zum Baden und alle Öffnungszeiten im Überblick.

Baden in Magdeburg

In den Freibädern und an den Seen in Magdeburg wird der Sommer zum Badevergnügen – trotz einiger Einschränkungen.

Magdeburg. - Die Temperaturen klettern, die Sonne strahlt – pünktlich zu den Sommerferien in Sachsen-Anhalt zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite. Für viele Magdeburger heißt das: ab ins kühle Nass! Doch welche Schwimmbäder und Badeseen haben aktuell geöffnet? Und wo lohnt sich ein Ausflug mit der Familie oder ein kurzer Sprung ins Wasser nach Feierabend?

Am Neustädter See konnte das kurzzeitig ausgerufene Badeverbot wegen Blaualgen mittlerweile wieder aufgehoben werden. Wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage mitteilte, konnte an allen drei städtischen Strandabschnitten des Neustädter Sees die Blaualgen-Warnstufe nun von der 3 auf die 1 herabgesetzt werden. Es kann gebadet werden, aber unter Vorsicht.

Die Elbeschwimmhalle bleibt vom 30. Juni bis zum 6. Juli geschlossen.

Öffnungszeiten der Freibäder in Magdeburg

Wer dennoch nicht auf die Abkühlung verzichten möchte, findet in und um Magdeburg weiterhin zahlreiche Möglichkeiten zum Planschen, Schwimmen oder Relaxen. Die Freibäder laden mit verlängerten Sommeröffnungszeiten zum Schwimmen, Sonnen und Entspannen ein – das sind die Zeiten im Überblick.

Erich-Rademacher-Bad (Neu Olvenstedt): täglich von 10 bis 19 Uhr

Carl Miller Bad: täglich von 10 bis 19 Uhr

Freibad Süd: täglich von 10 bis 19 Uhr

Bei schlechter Witterung können die Öffnungszeiten verkürzt werden. An Hochsommertagen (12 Uhr mindestens 28 Grad Celsius) können die Freibäder bis 20 Uhr geöffnet bleiben.

Dann haben die Seen geöffnet

Für alle, die lieber draußen in natürlichem Gewässer schwimmen, lohnt ein Blick auf die Badeseen in Magdeburg – hier sind die aktuellen Öffnungszeiten und Hinweise.

Naherholungszentrum Barleber See: täglich von 9 bis 19 Uhr

Naherholungszentrum Neustädter See: täglich von 10 bis 19 Uhr

An Hochsommertagen (12 Uhr mindestens 28 Grad Celsius) kann die Wasseraufsicht bis 20 Uhr erweitert werden. Bei schlechter Witterung kann der Badebetrieb bereits früher eingestellt werden.

Hinweis: Am Naherholungszentrum Neustädter See wurden an allen drei Stränden der Stadt Magdeburg Schlieren von Blaualgen (Cyanobakterien) gefunden. Daher wurde die Warnstufe 1 ausgerufen. Zudem wurden Duschen aufgestellt, damit sich Besucher abduschen können, heißt es auf der Webseite der Stadt. Auch wurden Hinweisschilder aufgestellt.

Schlechtwettervariante: So sind die Schwimmhallen geöffnet

Auch wenn es draußen heiß ist, bleiben einige die Schwimmhallen für alle Wasserratten geöffnet – mit einer wichtigen Ausnahme. Hier finden Sie die aktuellen Öffnungszeiten.

Nemo Bade-, Sauna-, Fitnesswelt Magdeburg:

Badewelt täglich von 10 bis 19 Uhr

Saunawelt Donnerstag bis Freitag von 10 bis 21 Uhr und Samstag bis Sonntag von 10 bis 20 Uhr

Schwimmhalle Große Diesdorfer Straße: Die Schwimmhalle Diesdorf ist vom 30. Juni bis 4. Juli 2025 täglich von 12 bis 20 Uhr zum öffentlichen Baden geöffnet. Am 5. und 6. Juli 2025 ist die Schwimmhalle von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Zusätzlich kann die Sauna zu diesen Zeiten genutzt werden.

Die Schwimmhalle Olvenstedt ist bis zum 31. August für das öffentliche Baden geschlossen. Auch die Schwimmhalle Nord ist seit Ende April geschlossen.

Elbeschwimmhalle: In der Woche vom 30. Juni bis zum 6. Juli bleibt die Elbeschwimmhalle geschlossen. Besucher werden gebeten, auf andere Schwimmhallen auszuweichen. Für dieses Wochenende gilt:

Freitag von 10 bis 15.30 Uhr (4 bis 7 Bahnen) und 19 bis 22 Uhr (7 bis 8 Bahnen)

Samstag von 11 bis 16 Uhr (5 bis 6 Bahnen)

Sonntag von 10 bis 16 Uhr

Hinweis: Das Nichtschwimmerbecken steht aktuell nicht zur Verfügung. Der Grund ist eine Überprüfung des Beckens.