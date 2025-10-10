Mitten in der Magdeburger Innenstadt könnte ein Stück Geschichte sichtbar werden. Der Stadtrat hat den Weg für den Wiederaufbau des Dompredigerhauses und straßenbegleitender Bürgerhäuser geebnet.

Beim Kaiser-Otto-Fest wurde die Grünfläche mit den Mauerresten des einstigen Dompredigerhauses am Gouvernementsberg in Magdeburg teilweise mitbespielt.

Magdeburg. - Ein Stück altes Magdeburg könnte zurückkehren. Der Stadtrat hat mit einem richtungsweisenden Beschluss den Weg dafür freigemacht, den Gouvernementsberg wieder so zu bebauen, wie er vor der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg ausgesehen hat. Im Mittelpunkt steht dabei das alte Dompredigerhaus.