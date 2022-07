Krimi Dreharbeiten für den neuen „Polizeiruf 110“ führt die Kommissare auf die Schienen Magdeburgs

Doreen Brasch muss in der neuen Folge eine Mordfall in einem Zug lösen. Der Täter ist gefasst, doch der erinnert sich an gar nichts mehr. Für die Filmaufnahmen kommt es im Magdeburger Stadtgebiet erneut zu Verkehrseinschränkungen.