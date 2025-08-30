Am 12. September von 15 bis 20 Uhr findet in der Leiterstraße in Magdeburg der Jugendaktionstag des Stadtjugendrings statt. Warum sich nicht nur Jugendliche diesen Tag im Kalender markieren sollten.

Magdeburg. - T-Shirts bedrucken, Perlenarmbänder basteln und sich nebenbei über soziales Engagement und Angebote in der Region informieren: das geht beim Jugendaktionstag des Stadtjugendrings Magdeburg in der Leiterstraße. Die etlichen Mitmachangebote machen die Veranstaltung zum Event für alle.

Engagement im Mittelpunkt

„Gerade für unsere Stadtgesellschaft, für unsere Stadt Magdeburg, ist es wichtig, dass junge Menschen sich beteiligen, hier gehört werden und sich wohlfühlen", erklärt Pauline Sack vom Stadtjugendring. Der Aktionstag soll Jugendlichen die Möglichkeiten des Engagements aufzeigen und dazu dienen, Kontakte zu knüpfen. Es werden sich unter anderem Jugendclubs, Jugendgruppen, beispielsweise aus den Bereichen Nachhaltigkeit und Politik, sowie Träger von Jugendhilfeeinrichtungen vorstellen.

Jugendliche in Magdeburg sichtbar machen

Ziel des Jugendaktionstags sei es aber auch, das junge Engagement in der Stadt sichtbar zu machen und aufzuzeigen, dass Jugendhilfe nichts ist, das am Rand der Gesellschaft passiere, so Pauline Sack. Das gelte auch für die Politik, die Entscheidungen treffe: Sie müsse Jugendliche und die Jugendhilfe wahrnehmen, denn Magdeburg müsse für Jugendliche attraktiv bleiben.

Aktionstag lädt zum Mitmachen ein

Neben den Infoständen wird es zahlreiche Mitmachangebote, wie das Basteln von Perlenarmbändern und Buttons, das Bedrucken von T-Shirts, Sport- und Spielangebote und ein Bühnenprogramm mit jungen Magdeburger Künstlerinnen und Künstlern geben.