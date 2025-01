Einstieg in Sport: So klappt Schwimmen für Sportmuffel

Magdeburg - Schwimmen war im vergangenen Jahr in Magdeburg ein großes Thema. Durch Lukas Märtens und seinen Sieg bei den Olympischen Spielen ist die Sportart in den Fokus gerückt. Viele Menschen, die in ihrem Sport erfolgreich sind, beginnen bereits im Kindesalter mit einer oder mehreren Sportarten. Aber wie gelingt der Einstieg in einen Sport oder mehr Bewegung im Alltag als erwachsene Person? Im Rahmen der Serie „Raus aus der Komfortzone“ testet Volksstimme-Reporterin Lena Bellon den Einstieg ins Schwimmen als alltägliche Bewegung. Alexander Thiebe und Florian Giese haben zusammen Fragen rund um den Start ins Schwimmen beantwortet. Wie der gut gelingt und worauf geachtet werden muss.