Ein geplanter Bauernhof im Elbauenpark sorgt im Magdeburger Stadtrat für Unruhe. Kritiker warnen vor doppelten Strukturen – und einem Konflikt, den sich die Stadt nicht leisten könne.

Winter im Magdeburger Elbauenpark mit Blick zum Jahrtausendturm. Der Park soll attraktiver werden. Wie das aussehen soll, darüber wurde im Stadtrat heftig diskutiert. Denn einer der Pläne könnte dem Zoo Konkurrenz machen.

Magdeburg. - Der Elbauenpark mit seinen jährlich rund 460.000 Besuchern ist ein Anziehungspunkt in Magdeburg. Damit er es bleibt, soll er sich weiterentwickeln. Doch in welche Richtung es gehen sollte, darüber gab es im Stadtrat kontroverse Auffassungen.