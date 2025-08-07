Die Umsetzung für den Hochwasserschutz in Magdeburg-Salbke geht weiter. Bisher fehlten Zustimmungen von Grundstückseigentümern. Wie es nun weitergeht und was im Stadtteil passieren soll.

Blick in die Durchfahrt "Am Kuhanger" in Magdeburg-Salbke. Diese soll mit einem Hochwasserschutztor gesichert werden. Es fehlten jedoch Zustimmungen von Anwohnern.

Magdeburg. - Hochwasser, das bis weit in die Stadtteile hinein kommt, ist der Albtraum vieler Magdeburger. Unter anderem in Salbke haben die Anwohner das 2013 am eigenen Leib gespürt. Seitdem ist eine Hochwasserschutzanlage für den Südosten der Stadt geplant. Nachdem das Vorhaben ins Stocken geriet, soll es nun weitergehen.