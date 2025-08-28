Der legendäre Studentenclub Baracke in Magdeburg ist bald endgültig Geschichte. Auf dem Uni-Gelände haben die Abrissarbeiten begonnen.

Der ehemalige Studentenclub Baracke auf dem Gelände der Magdeburger Otto-von-Guericke-Universität wird abgerissen.

Magdeburg. - Zwei große Container stehen vor dem früheren Eingang der Magdeburger Baracke und sind bereits gut gefüllt. Die Tage des ehemaligen Studentenclubs sind endgültig gezählt. Nachdem er schon seit Anfang 2025 geschlossen blieb, beginnt nun der Abriss.