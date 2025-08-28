weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Ehemaliger Studentenclub verschwindet: Ende einer Legende: Baracke-Abriss in Magdeburg beginnt

Ehemaliger Studentenclub verschwindet Ende einer Legende: Baracke-Abriss in Magdeburg beginnt

Der legendäre Studentenclub Baracke in Magdeburg ist bald endgültig Geschichte. Auf dem Uni-Gelände haben die Abrissarbeiten begonnen.

Von Stefan Harter 28.08.2025, 06:10
Der ehemalige Studentenclub Baracke auf dem Gelände der Magdeburger Otto-von-Guericke-Universität wird abgerissen.
Der ehemalige Studentenclub Baracke auf dem Gelände der Magdeburger Otto-von-Guericke-Universität wird abgerissen. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Zwei große Container stehen vor dem früheren Eingang der Magdeburger Baracke und sind bereits gut gefüllt. Die Tage des ehemaligen Studentenclubs sind endgültig gezählt. Nachdem er schon seit Anfang 2025 geschlossen blieb, beginnt nun der Abriss.