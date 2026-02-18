weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Fuß- und Radweg verfällt seit Jahren: Ende für Barfußpfad am Erlebnispfad Elbaue in Magdeburg

Seit Jahren verfällt der kulturlandschaftliche Erlebnispfad Elbaue in Magdeburg, nun muss der dortige Barfußpfad dran glauben. Warum der Ortschaftsrat Randau-Calenberge sich für einen Abriss entschieden hat.

Von Johanna Flint 18.02.2026, 06:15
Ein Barfußpfad entlang des Erlebnispfads Elbaue soll in Magdeburg zurückgebaut werden.
Ein Barfußpfad entlang des Erlebnispfads Elbaue soll in Magdeburg zurückgebaut werden.

Magdeburg. - Der Barfußpfad entlang des kulturlandschaftlichen Erlebnispfades Elbaue in Magdeburg soll zurückgebaut werden. Das entschied der Ortschaftsrat Randau-Calenberge in seiner jüngsten Sitzung. Was die Gründe dafür sind.