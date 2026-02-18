Fuß- und Radweg verfällt seit Jahren Ende für Barfußpfad am Erlebnispfad Elbaue in Magdeburg
Seit Jahren verfällt der kulturlandschaftliche Erlebnispfad Elbaue in Magdeburg, nun muss der dortige Barfußpfad dran glauben. Warum der Ortschaftsrat Randau-Calenberge sich für einen Abriss entschieden hat.
18.02.2026, 06:15
Magdeburg. - Der Barfußpfad entlang des kulturlandschaftlichen Erlebnispfades Elbaue in Magdeburg soll zurückgebaut werden. Das entschied der Ortschaftsrat Randau-Calenberge in seiner jüngsten Sitzung. Was die Gründe dafür sind.