Magdeburg hat seinen Weihnachtsmarkt zur Hochsicherheitszone aufgerüstet. Die Kosten sind enorm, doch die Stadt wird sie wohl allein tragen müssen.

Festung Magdeburger Weihnachtsmarkt: Die Stadt musste enorme Summen in die Sicherheit investieren.

Magdeburg. - Nachdem das Landesverwaltungsamt der Stadt Magdeburg kurz vor Eröffnung des Weihnachtsmarktes erhöhte Sicherheitsauflagen auferlegt hat und der Budenzauber zu scheitern drohte, bleibt die Stadt wohl auf den Kosten sitzen. Und diese liegen im hohen sechsstelligen Bereich.