Im Jahr 2014 verstarb der Schlagerstar Udo Jürgens. Mit „Da Capo“ lebt er musikalisch und visuell am 13. März in Magdeburg bei einem Konzert wieder auf.

Magdeburg. - „Da Capo Udo Jürgens“ bringt das musikalische Werk eines der prägenden Künstler des deutschsprachigen Raums in Magdeburg auf die Bühne: Am Freitag, 13. Februar 2026, beginnt um 19.30 Uhr in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32 ein Abend, der sich dem Repertoire des im Jahr 2014 verstorbenen österreichischen Schlagerstars Udo Jürgens widmet. Grundlage der Show bildet das Original-Orchester seines langjährigen Wegbegleiters Pepe Lienhard, das Udo Jürgens über Jahrzehnte bei Konzerten auf der ganzen Welt begleitete.

Das Programm versteht sich als musikalisches Best-of und führt durch zentrale Stationen eines umfangreichen Lebenswerks. Bekannte Titel wie „Ich war noch niemals in New York“, „Aber bitte mit Sahne“ oder „Mit 66 Jahren“ stehen dabei ebenso im Fokus wie weniger präsente Kompositionen. Mithilfe digital aufbereiteter Originalaufnahmen und historischer Konzertmitschnitte entsteht eine Inszenierung, bei der Bild- und Tonelemente mit dem Live-Orchester verbunden werden. Udo Jürgens erscheint dabei überlebensgroß auf einer Leinwand, während seine Stimme und die Musik synchron im Raum wirken.

Auch interessant: Tickets zu diesem Konzert gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Seit Herbst 2024 erreicht die Produktion ein breites Publikum und setzt diese Arbeit nun 2026 fort. In wechselnder Besetzung führen die Schauspieler und Musicaldarsteller Tobias Licht und Karim Khawatmi durch den Abend. Beide wirkten am Musical Ich war noch niemals in New York mit und greifen auf eine enge Vertrautheit mit dem Repertoire zurück. Die Show zeichnet Udo Jürgens als vielseitigen Künstler, der Komposition, Unterhaltung und persönliche Themen miteinander verband.