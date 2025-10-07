Trockenheit, Wildschäden und veraltete Wege - von Idylle ist keine Spur mehr im Schierker Kurpark (Harz). Jetzt soll die Parkanlage wieder Aushängeschild des Luftkurortes werden. Was zu den Plänen bereits bekannt ist.

Vom Sorgenkind zum Urlauberparadies: Schierkes Kurpark vor Umgestaltung - das sind die Pläne

Der Kurpark in Schierke war früher Idylle und Anziehungspunkt für Harzurlauber und Einheimische. Heute ist er eher ein Sorgenkind des Brockendorfs.

Schierke/Wernigerode. - Schierke ist eines der beliebtesten Urlaubsziele im Harz und Luftkurort zugleich. Doch der Kurpark des Dorfes am Fuße des Brockens ist schon seit Längerem nicht mehr wirklich einladend. Die meisten Bäume sind Trockenheit und Borkenkäfer zum Opfer gefallen. Die Rasenflächen sind von Wildschweinen durchwühlt.