Werden Falschparker aus dem Ausland in Magdeburg vom Ordnungsamt ignoriert? Oder gibt es doch Konsequenzen? Die Stadtverwaltung nimmt dazu Stellung.

Knöllchen in Magdeburg: Nicht immer Bußgelder für Falschparker aus dem Ausland

In Magdeburg werden nicht alle Falschparker mit ausländischem Kennzeichen verfolgt.

Magdeburg. - „Das falsch geparkte Auto mit dem deutschen Kennzeichen wurde vom Ordnungsamt aufgeschrieben, das dahinter mit ukrainischem Nummernschild aber nicht. Das darf doch nicht wahr sein!“ So berichtete es kürzlich eine aufgebrachte Anwohnerin des Magdeburger Stadtteils Neue Neustadt in einer Bürgerversammlung.