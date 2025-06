Magdeburg hat Lob aus einer unerwarteten Richtung erhalten. Die Polit-Punkrockband Feine Sahne Fischfilet spielte an der Elbe und sah sich bei der Gelegenheit in der Stadt um.

Magdeburg. - Die einen mögen sie. Die anderen nicht. Fakt ist: Die Polit-Punkband Feine Sahne Fischfilet aus Mecklenburg-Vorpommern vereint eine große Fanschar hinter sich. Jüngst spielte sie in Magdeburg. Zuvor war die Band in der Stadt unterwegs - und machte Magdeburg diese Liebeserklärung.

Den Auftritt in Magdeburg nutzten die Bandmitglieder um Frontmann Jan Gorkow alias Monchi nicht nur, um die Bühne zu rocken, sondern sich auch in Magdeburg umzusehen. Und siehe da: Die aus dem Nordosten Deutschlands stammende Band hat Magdeburg offenbar ins Herz geschlossen.

Auf Facebook schrieb Feine Sahne Fischfilet über die Erfahrungen in Magdeburg: „Wir haben echt gedacht, dass Eure Stadt deutlich hässlicher ist. Aber so ist das wohl allzu oft mit Vorurteilen.“ Die Band stellte dazu ein Foto von sich auf der Hubbrücke mit dem prächtigen Dompanorama hinter sich ins Netz.

Und so schrieben sie in ihrer kleinen Liebeserklärung an die Elbestadt weiter, wie es zu der Aussage kam: „Wir haben einen kleinen Stadtrundgang gemacht. Vorbei ein Platten und schicken kleinen und großen Burgen haben wir im Media Markt vorbei geschaut und freuen uns immer noch wie so kleine Kinder, wenn da plötzlich ein neues Album von uns steht.“

Dann habe es in der Magdeburger Innenstadt noch lecker Eis und ein Duschbad im Springbrunnen gegeben, um dann noch festzustellen: „Nee, also wirklich: Kannste nicht knurren, haben sie schön gemacht hier die Stadt.“

Die Reaktionen im Internet ließen nicht lange auf sich warten. Ein Nutzer schrieb unter dem Eintrag der Band auf Facebook, dass er 1995 schon einmal in Magdeburg gewesen sei. Zustimmend zur Band-Schilderung führt er weiter aus: Magdeburg sei mit der Zeit von damals nicht mehr zu vergleichen. „Wahnsinn, wie sich die Stadt entwickelt hat.“ Ein anderer Nutzer meinte süffisant: „Keine Sorge. Ich habe auch eine Ewigkeit gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass meine Geburtsstadt echt in Ordnung ist.“

Kritik mit Bezug zur AfD

Die Band Feine Sahne Fischfilet muss allerdings auch Kritik einstecken. Die für ihre linken Positionen bekannten Musiker spielten vor ausverkauftem Parkett im Amo-Kulturhaus Magdeburg. Ein Nutzer kritisiert genau das und verweist darauf, dass an selber Stelle vor ein paar Wochen ein AfD-Parteitag stattgefunden habe. Nun müsse die Band nichts mehr von „Antifa“ oder „Links labern“, wenn es schon beim Scouting der Location scheitere.

Band findet Erwähnung in Verfassungsschutzberichten

Die Band Feine Sahne Fischfilet war 2004 von drei Schülern gegründet worden und zunächst vor allem in Mecklenburg-Vorpommern bekannt. Sie positioniert sich offen und aktiv gegen Neonazismus, wird unter anderen deswegen oft angefeindet und war auch schon Gegenstand von Verfassungsschutzberichten in Mecklenburg-Vorpommern, unter anderen wegen mutmaßlich staats- und polizeifeindlicher Passagen in einem Lied. Außerdem sympathisiert die Band mit dem Fußballverein Hansa Rostock.

Neues Album “Wir kommen in Frieden“

Aktuell haben sie am 30. Mai 2025 ein neues Album unter dem Titel „Wir kommen in Frieden“ veröffentlicht.

Das Album wurde unter anderem beim Konzert in Magdeburg vorgestellt. Musikalisch bewegt sich die Band zwischen Punk und Indierock, sagen Konzertkritiker.