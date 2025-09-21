LIVE:
Traditionen im Landkreis Stendal So lecker! Plaumenmus von Team Pink schmeckt Gästen des Plummusfestes Goldbeck am besten
Die Pflaumen süß und saftig, die Gäste gut gelaunt: Das Plummusfest in Goldbeck bei Stendal war eine Punktlandung. Man staune, was ins Pflaumenmus kam oder auch nicht.
21.09.2025, 13:44
Goldbeck. - Welcher Gott auch immer gerade am Wetter dreht, er muss Pflaumenmus mögen. Nicht nur, dass die Steinfrucht in diesem Jahr von bester Qualität und zur perfekten Zeit reif ist, auch das Wetter konnte am Sonnabend zum Plummusfest nicht besser sein. Die traditionelle Großveranstaltung in und rund um die Zuckerhalle Goldbeck war sehr gut besucht. Strahlende Menschen in T-Shirts reihum.