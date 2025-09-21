Die Pflaumen süß und saftig, die Gäste gut gelaunt: Das Plummusfest in Goldbeck bei Stendal war eine Punktlandung. Man staune, was ins Pflaumenmus kam oder auch nicht.

So lecker! Plaumenmus von Team Pink schmeckt Gästen des Plummusfestes Goldbeck am besten

Plummusfest in Goldbeck (Landkreis Stendal) am Sonnabend, 20. September 2025: Das „Team Pink“ aus Goldbeck gewinnt nach 2024 erneut die Blindverkostung (von links): Lars Francke, Daniel Köhler-Scholz, Dirk Scholz, Marion Eggert-Köppe, Tobias Tämmerich und Kai Oesemann.

Goldbeck. - Welcher Gott auch immer gerade am Wetter dreht, er muss Pflaumenmus mögen. Nicht nur, dass die Steinfrucht in diesem Jahr von bester Qualität und zur perfekten Zeit reif ist, auch das Wetter konnte am Sonnabend zum Plummusfest nicht besser sein. Die traditionelle Großveranstaltung in und rund um die Zuckerhalle Goldbeck war sehr gut besucht. Strahlende Menschen in T-Shirts reihum.