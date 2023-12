Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Viele Eltern kennen das. Das Baby schreit, die Windel ist voll und weit und breit ist keine Wickelfläche in Sicht. In der Regel müssen dann Wiese oder Parkbank herhalten. Dass will SPD-Stadtrat Falko Grube ändern. Der Vater zweier Kinder regt an, sogenannte Wickelboards auf Magdeburger Spielplätze zu errichten.