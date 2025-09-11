Die Magdeburger Straßenbahnen rollen wieder über den Damaschkeplatz. Ab 12.9.2025 gibt es auch eine Veränderung in Sudenburg.

Eine Straßenbahn der MVB rollt über den Damaschkeplatz in Magdeburg.

Magdeburg. - In Magdeburg hatten Sperrung und Abriss einer Brücke über den Magdeburger Ring sowie der Neubau von Behelfsbrücken für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Bis zum Bau der Ersatzbrücke können nun auch wieder die Straßenbahnen der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) über den Damaschkeplatz rollen, nachdem die Strecke für den übrigen Verkehr schon länger freigegeben ist. Was hat das für Auswirkungen?

So fahren die Straßenbahnen in Magdeburg über den Damaschkeplatz

Nach mehr als vier Monaten Pause fahren zunächst die Linien 1, 3, 4 und 6 wieder über den Damaschkeplatz zwischen Stadtfeld und Stadtzentrum. Das bedeutet für viele Fahrgäste: bis zu 20 Minuten kürzere Fahrtzeiten pro Strecke. Auch ist nun die fürs Umsteigen am Hauptbahnhof bedeutsame Haltestelle Kölner Platz wieder in Betrieb.

Konkret fährt Linie 1 wieder zwischen Sudenburg und Kannenstieg, Linie 4 zwischen Cracau und Olvenstedt und Linie 6 zwischen Diesdorf und Herrenkrug.

Wichtig: Auch Linie 3 verstärkt wieder die Verbindung zum Universitätsklinikum und zur Leipziger Straße. Sie fährt zwischen Klinikum Olvenstedt und Leipziger Chaussee.

Mit der Wiederaufnahme des Straßenbahnverkehrs über den Damaschkeplatz ändern sich die Fahrpläne und Abfahrtszeiten. „Bitte checkt vor Fahrtantritt eure Verbindung“, heißt es in einem Facebookeintrag der MVB. Möglich ist dies auch online unter www.mvbnet.de im Web.

Was sich in Sudenburg ab 12.9.2025 ändert

Mit der Freigabe des Straßenbahnverkehrs am Damaschkeplatz sind freilich noch nicht alle Hindernisse im ÖPNV in Magdeburg aus dem Weg geräumt. Linie 10 wird nämlich wegen der Ringbrücken-Sperrung an der Halberstädter Straße weiter über die Wiener Straße umgeleitet.

Immerhin wird hier aber die Haltestelle Jordanstraße wieder ans Netz angeschlossen: Hier hält ab 12. September die Linie 52 als Stopp zwischen den Stationen Schlachthof und Südring. Die Haltestellen Hermann-Gieseler-Halle und Westringbrücke entfallen in dieser Richtung dafür. Anstelle der Station Hermann-Gieseler-Halle kann die Straßenbahnhaltestelle Liebknechtstraße genutzt werden. Von den Linien 1 und 5 wird zudem die Station Westringbrücke bedient.

In der Gegenrichtung zur Kastanienstraße gilt diese Änderung nicht: Die Busse fahren wie gewohnt über Westringbrücke und Hermann-Gieseler-Halle und nicht über Jordanstraße.