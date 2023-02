Freizeit-Tipps: Das ist in Magdeburg am Sonntag, 26.2.2023, Programm

Robert Günschmann (l.) und André Bautzmann gastieren am Sonntag im Theater in der Grünen Zitadelle in Magdeburg.

Magdeburg - Ausgehen in Magdeburg: Tag für Tag bieten sich hier andere Möglichkeiten aus Kultur und Freizeit. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Ideen zusammengestellt. Geboten werden Kabarett und Kunst, Kino und eine Dino-Ausstellung. Zu den Tipps für Sonnabend, den 25. Februar 2023, geht es hier. Und wer schon ganz früh am Sonntagmorgen etwas erleben möchte, der besuchte einen der Clubs in Magdeburg. Eine Auswahl der angesagtesten Partys hat die Volksstimme hier zusammengetragen.

Leipziger Central Kabarett macht Station in Magdeburg

André Bautzmann und Robert Günschmann sind Mitglieder des Leipziger Central Kabaretts. Nach mehr als zehn Jahren gemeinsamen Schaffens haben sie jetzt ein Best-of-Programm entwickelt. Mit diesem sind sie am Sonntag ab 17 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a zu erleben. Geboten werden Höhepunkte aus „Warm up fürs Burnout“, „Von der Windel verweht“, „Verrückt in die Zukunft“ und anderen Programmen, ergänzt um einige brandneue Szenen.

Unterstützt werden sie musikalisch von Keti Warmuth am Piano und Martin Joost am Schlagzeug. André Bautzmann war mit 18 Jahren Deutschlands jüngster Solo-Kabarettist. Seit 2009 ist er freischaffender Kabarettist. „Sein Witz und sein Charme, haben ihn Figuren entwickeln lassen, welche man nicht so schnell vergisst“, heißt es seitens der Einrichtung in Leipzig.

Robert Günschmann stammt aus Thüringen. Er lebt seit 2004 in Leipzig und ist seit 2010 er auf den Kabarettbühnen des Freistaates zu Hause. Seit 2013 ist er fester Bestandteil des Ensembles des Central Kabaretts Leipzig. Neben seiner Tätigkeit als Kabarettist tritt Robert Günschmann als Autor, Komponist und Synchronsprecher in Erscheinung. Darüber hinaus ist er seit 2014 aktives Gründungsmitglied des ersten rein englischsprachigen Theatervereins Leipzigs, des „English Theatre Leipzig“.

Sonntagsführung im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen

„Von A wie Assig bis Z wie Zorio“ ist die Sonntagsführung mit Uwe Gellner in der Sammlung Gegenwartskunst im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 überschrieben.

Die Ausstellung wurde erst in diesem Jahr im neu ausgebauten Dachgeschoss des Klosters eröffnet. Beginn der Sonntagsführung ist um 15 Uhr.

Ellen Schaller macht Stat

Das Kabarett „... nach Hengstmanns“ in Magdeburg im Breiten Weg 37 präsentiert am Sonntag, den 26. Februar 2023, um 17 Uhr eine Live-Show mit der Komikerin Ellen Schaller. Das Programm hat den Titel „Gottes Humor ist unbestritten.

Die Überlegung der Kabarettistin: Gott scheint definitiv einen Sinn für Humor zu haben. Nach fünf Tagen harter Arbeit schuf er Himmel, Erde, Licht, Gebirge, Flüsse, Täler, Wiesen, Eidechsen und Blattschwanzgeckos - und dann, am sechsten Tag, schuf er den Menschen. Und obwohl das Werk endlich abgeschlossen war, stellte er fest: "Es ist gut so!" Was für eine wunderbare Ironie.

In ihrem Programm begibt sich die Ellen Schaller auf die Suche nach dem verloren gegangenen Humor der Menschen und stellt die Frage, ob wir wirklich so unglücklich sind, überwältigt sind oder von Selbstoptimierung besessen sind.

Sie gibt uns neue Impulse, um uns wieder mehr Freude und Leichtigkeit im Leben zu ermöglichen und stellt dabei die Überlegungen an, ob wir unser Gehirn einschalten oder ausschalten sollten, ob Achtsamkeitstraining oder eine Flasche Whisky uns helfen könnte oder ob wir uns einfach jeden Tag eine Sache gönnen sollten, wie zum Beispiel das Ausschlafen am Morgen.

Bildende Künstler zeigen „generell frisch“ im Forum Gestaltung

Das Kulturwerk des Berufsverbands Bildender Künstlerinnen und Künstler in Sachsen-Anhalt präsentiert in der siebten Ausgabe seines Ausstellungsformats „generell frisch“ 25 neue Mitglieder: Nora Mona Bach, Marcus Biesecke, Franziska Bilharz, Gert Burkhard Büttner, Philipp Eichhorn, Michal Fuchs, Elisa Sophia Herrmann, Jan Herzog, Andreas Hornbogen, Julienne Jattiot, Dorit Kempe, Elena Kiseleva-Arendt, Marion Münzberg, Walek Neumann, Andreas Niemeck, Elfi Nitze, Nikos Probst, Sabine Riemenschneider, Jörg Riemke, Jorge Sanchez Di Bello, Guido Schenkendorf, Wolfram Schubert, Andreas Seidel, Christina Simon und Frank Täubner. Die Ausstellung bietet eine Gelegenheit, die Werke der talentierten Künstler, die 2020 in den BBK Sachsen-Anhalt aufgenommen wurden, zu entdecken.

Die Kuratorinnen und Mitausstellerinnen Franziska Bilharz und Marion Münzberg bieten Führungen mit Künstlergesprächen an. Erfahren Sie mehr über die Gedanken und Inspirationen hinter den Kunstwerken und lernen Sie die Menschen kennen, die sie geschaffen haben. Die Führungen finden am Sonntag um 15 Uhr im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 statt.

Dinosaurier auf dem Jerichower Platz in Magdeburg

Bis zum 12. März 2023 können die Besucher des Jerichower Platzes in Magdeburg in eine faszinierende Welt der Urzeit eintauchen. Die mobile Erlebnis-Ausstellung "Dinosaurier - Im Reich der Urzeit" präsentiert lebensgroße Modelle von über 50 verschiedenen Dinosauriern, darunter der gefährliche Tyrannosaurus Rex, der räuberische Velociraptor und der gewaltige Brachiosaurus. Die Modelle sind bis zu 8 Meter hoch und 28 Meter lang und werden täuschend echt wirken, indem sie sich bewegen und Geräusche machen. Die Besucher haben auf einer Fläche von bis zu 5.000 Quadratmetern die Möglichkeit, alles Wissenswerte über die Urgiganten und die Geschichte ihrer Entdeckung zu erfahren.

Die Ausstellung ist wochentags von 14 bis 18 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Montags ist geschlossen.

„What's love got to do with it“ in Magdeburger Kinos

Die romantische Komödie „What's love got to do with it“ aus Großbritannien läuft derzeit in zwei Magdeburger Kinos. Vorstellungen sind am Sonntag um 14.45, 17.30 und 20.10 Uhr sowie Montag bis Mittwoch um 14.50, 17.30 und 20.10 Uhr im Cinemaxx am Hauptbahnhof und am um 14.30, 17.10 und 19.50 Uhr im Cinestar am Pfahlberg am Sonntag, Montag und Mittwoch und um 14.20, 16.55 und 20.45 Uhr am Dienstag.

Es geht darum, wie man eine dauerhafte Liebe findet. Für die Dokumentarfilmerin Zoe (gespielt von Lily James) haben Apps bisher nicht den richtigen Partner gebracht. Trotzdem hat sie aus ihren schlechten Dates viele lustige Geschichten zu erzählen, die ihre ungeduldige Mutter Cath (Emma Thompson) jedoch nicht trösten. Kazim (Shazad Latif), Zoes Jugendfreund und Nachbar, hat hingegen eine klare Lösung. Er entscheidet sich für eine arrangierte Hochzeit mit einer intelligenten und schönen Braut aus Pakistan, wie es seine Eltern vorgemacht haben. Als Zoe ihn auf seiner Reise nach Lahore begleitet und seine Erfahrungen mit einer fremden Frau filmt, stellt sie sich die Frage, ob dieser andere Ansatz zur Liebe auch ihre eigene Suche inspirieren kann.